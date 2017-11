Venezuela: La prueba de que los países petroleros pueden quebrar

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Venezuela ha llegado a la quiebra, una situación que he dejado atónito a muchos países a nivel internacional y ha acrecentado la incertidumbre entre los inversionistas que se encuentran en el país. Oro negro y derivados, turismo, suelos ricos en desarrollo agropecuario, minería no fueron suficientes para que el país no cayera en el default. Los países petroleros también pueden quebrar.

Redacción Venezuela al Día

Tal es el caso de Francisco Toro, columnista de El Mercurio de Chile, quien realizó un análisis sobre cómo un país con reservas petroleras como las de Venezuela, termina en la quiebra. En este sentido, expresó que luego de los anuncios realizados por Nicolás Maduro en los que informó que las deudas de la nación serán refinanciadas y reestructuradas, vieron con preocupación que la situación se inclinaba al incumplimiento de la deuda, situación que fue inevitable.

“Venezuela ahora se encuentra bajo una montaña de deudas: casi 70 millardos, la mayor cantidad prestada y luego desperdiciada en proyectos de despilfarro que nunca se completaron, malgastados en obsequios populistas o simplemente robados”, explicó Toro en El Mercurio de Chile.

En este sentido, los mercados se alarmaron por los términos utilizados por Maduro cuyo anuncio causó confusión al mencionar una “refinanciación” y “reestructuración”, ya que ambas son diferentes. La primera significaría pérdidas para los tenedores de bonos, mientras que la segunda es un intercambio voluntaria que lo deja en su totalidad.

¡QUIEBRA TOTAL! Venezuela no cumple pago de bono 2018 de la empresa Corpoelec https://t.co/s9LgQgy82g — Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) November 11, 2017

El columnista sostuvo que, ante la crisis que enfrenta el país, lo que esperan los inversionistas es que se “escojan con mucho cuidado”, puntualizando que Venezuela necesita convencer a sus acreedores sobre las medidas que tomará y volver a ganar la confianza de los inversionistas. Además de realizar reformas económicas que eviten que la situación empeore.