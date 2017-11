Tom Sizemore acusado de abusar sexualmente de una actriz de 11 años

By

El actor estadounidense Tom Sizemore abusó presuntamente de una actriz de 11 años durante el rodaje de una película en 2003, una agresión sexual que llevó a los responsables del filme a expulsarlo temporalmente de la producción. EFE

El medio especializado The Hollywood Reporter informó hoy de este incidente tras hablar con una docena de actores y profesionales involucrados en la producción de ese largometraje.

La supuesta víctima, que habló bajo condición de anonimato, dijo que recientemente contrató a un abogado para averiguar si podría emprender acciones legales contra Sizemore y contra sus propios padres.

Por su parte, el actor, a través de su agente Stephen Rice, declinó hacer comentarios sobre esas acusaciones.

La presunta agresión tuvo lugar durante el último tramo del rodaje del filme “Born Killers” (2005) del director Morgan J. Freeman, cuando en un momento en el que la niña tenía que sentarse sobre el regazo de Sizemore éste le restregó o le introdujo un dedo en su vagina.

Tras conocerse este episodio de abuso, Sizemore fue apartado de la producción, pero regresó meses más tarde para volver a grabar unas tomas después de que los padres de la joven decidieran no presentar cargos.

Sizemore tiene un largo historial de problemas con las drogas y con la ley, que incluye varios arrestos y condenas por violencia machista.

Sizemore fue condenado ese mismo 2003 por agredir a su expareja Heidi Fleiss, mientras que en 2009 fue también acusado de haber maltratado a su novia.

El año pasado fue asimismo detenido después de que su pareja actual le denunciara por haberla golpeado en la cabeza.

Por el caso de 2003 fue condenado a cumplir seis meses de cárcel, aunque la pena fue pospuesta para permitirle participar en un programa de rehabilitación para drogadictos.

Sizemore fue candidato a un Globo de Oro por su trabajo protagonista en la producción televisiva “Witness Protection” (1999) y entre los filmes de su carrera se encuentran “Born on the Fourth of July” (1989), “Point Break” (1991), “Saving Private Ryan” (1998), “Black Hawk Down” y “Red Planet” (2000).

Tras el escándalo en torno al poderoso productor Harvey Weinstein, denunciado por decenas de mujeres en diferentes casos de agresión sexual, Hollywood vive inmerso en una enorme polémica ante el goteo constante de nuevas acusaciones de abuso y acoso sexual que salpican a actores como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Louis C.K. y Ed Westwick, y a cineastas como Brett Ratner y James Toback.