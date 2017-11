Rita Ora luce un diseño “exclusivo” en los MTV europeos

La noche de los MTV European Music Awards fue un derroche de talento pero también de excentricidades de las estrellas que robaron flashes en la alfombra roja. El gran ganador fue el joven Shawn Mendes mientras que Miguel Bosé se galardonó como el mejor artista español.

Redacción Venezuela Al Día

No solo los pronunciados escotes fueron los protagonistas de la noche, tampoco las enérgicas presentaciones de las estrellas nominadas, entre ellas Demi Lovato, que sorprendió con su interpretación de Sorry Not Sorry. La anfitriona Rita Ora, recordada además por su relación con Rob Kardashian, sorprendió llegando al evento con una ¡bata de baño!

El “exclusivo” diseño de la artista pertenece a la prestigiosa marca española Palomo Spain, que también ha vestido a la estadounidense Beyoncé.

El vestuario, acompañado primeramente de altos tacones y luego de unos zapatos deportivos y medias, sería repetido en su versión corta más tarde durante la ceremonia de los premios, entre comentarios favorecedores y otros que se limitaron a criticar el atuendo por no ser apropiado para un evento.

La marca española precisamente presentó el modelo entre sus propuestas para el Mercedes Benz Fashion Week Madrid el pasado mes de septiembre, sorprendiendo a los fashionistas con el modelo que incorpora las iniciales de la firma. ¡El último grito de la moda!