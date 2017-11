Organización HRW preocupados ante la pérdida de democracia en Venezuela

By

El director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Daniel Wilkinson, insistió hoy en que la situación en Venezuela no ha mejorado. Dijo que en la organización están muy preocupados porque ya no se divisa ningún signo de democracia. EFE

“Estamos muy preocupados, ya no queda ninguna fachada de la democracia allá y realmente es desesperante”, expresó Wilkinson en Ciudad de Guatemala, donde presentó un informe sobre los escasos avances procesales que registran los casos de corrupción.

El director ejecutivo de la organización admitió que durante los últimos tiempos han existido “más llamados” al gobierno de Nicolás Maduro de parte de la comunidad internacional, aunque hasta el momento “no han tenido mayor impacto”.

“El país sigue en sus crisis humanitaria, de derechos humanos y no ha mejorado para nada (…) La situación no ha mejorado”, insistió. Agregó que para que Guatemala no caiga en esta situación tiene que luchar en contra de la corrupción.

Wilkinson recordó que la razón principal por la que ese país ha caído en la situación de desastre actual es porque hace más de una década que el gobierno del fallecido Hugo Chávez “tomó el control del Poder Judicial para que hubiera impunidad total para los chavistas”.