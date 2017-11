“No tiene sentido jugar así”: Nadal se despide de la Copa de Maestros

Rafael Nadal ha anunciado, tras perder ante David Goffin en su primer partido de la Copa de Maestros por tres sets, que se retira de la competición debido a los problemas en su rodilla derecha.

La carga de estrés que le había hecho jugar diezmado en Shangái y que le había obligado a retirarse de París-Bercy, le volvió a jugar una mala pasada en Londres. “Sé que soy el tenista de los que están arriba que más lesiones ha sufrido pero ya estoy acostumbrado a ello. Ahora sólo me queda hacer el tratamiento que sé que tengo que hacer y que funcione. El tratamiento que habíamos hecho después de París había sido un poco a la desesperada”.

El campeón de 16 grandes se da de baja por sexta vez en las Finales ATP, aunque en 2017 ha sido la primera que ha sacado la bandera blanca después de haber disputado un partido. “He decidido que me iba a retirar durante el partido con Goffin independientemente que ganara o perdiera. A veces el dolor te puede. No voy a llorar después del año que he hecho pero no merecía seguir sufriendo dos días más”.

“Estoy fuera, mi temporada ha terminado. No tiene sentido seguir jugando así”, ha dicho el número uno del mundo en la rueda de prensa posterior al partido. Nadal había hecho una recuperación contrarreloj para poder estar en Londres.

Otro español, Pablo Carreño, ocupará el lugar que deja Nadal, ya que es el primer reserva.

Vía marca.com