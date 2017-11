Luis Florido: Estamos listos para un proceso de negociación interna

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, indicó que la comisión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que lleva adelante el proceso de diálogo en República Dominicana con el gobierno, no asistirá si no hay un grupo de cancilleres latinoamericanos que vigilen las negociaciones.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

“Le dijimos al país que estamos en un proceso de negociación interna, solo que ese proceso necesita de la participación de un grupo de cancilleres que acompañen al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, en el proceso, mientras no sea así, no iremos”, dijo el diputado en una entrevista para Globovisión.

Sobre los pronunciamientos de partidos miembros de la MUD en contra del proceso de diálogo, Florido indicó que se conversó con cada una de los movimientos políticos y muchos estuvieron de acuerdo en ir a las negociaciones. “Hay algunas voces públicas que tienen algunas observaciones y nosotros estamos dispuestos a aclararlas”, manifestó.

El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento también explicó que todos los procesos de renegociación y nueva emisión de deuda que adquiera el gobierno deben ser aprobados por la AN y no por la asamblea nacional constituyente. “Si estos procesos no pasan por el Poder Legislativo como lo establece la Constitución, no van a tener validez”, sentenció.