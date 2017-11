Las colas kilométricas que hacen los abuelos para cobrar la pensión (Fotos)

Desde este domingo, los pensionados se encuentran en las puertas de las diferentes entidades bancarias para recibir sus respectivas pensiones con el incremento anunciado por el mandatario venezolano en días pasados.

Redacción Venezuela Al Día

El pago que percibirá este lunes los abuelos será de Bs. 284. 011,90 que según lo anunciado por el mandatario, corresponde a un retroactivo, más la pensión y un bono de noviembre. Aunque dicho monto difícilmente alcanza si quiera para comprar una caja de medicamentos.

Además los abuelos venezolanos tienen previsto recibir a partir del 15 de noviembre, dos meses de aguinaldos. Y un tercero en el mes de diciembre, sin embargo hasta ahora se desconoce la fecha de este.

Pensionados en el banco Del Sur en Chacaito madrugaron para cobrar el beneficio del IVSS.

“Desde las 5:30 am estoy haciendo cola para que me digan que no pagarán todo completo”, expresó uno de los beneficiarios . #13Nov colas de pensionados pasan las dos cuadras pic.twitter.com/Nk6fUODCxL

— Mayluth Mujica J. *! (@MmujicaJ) 13 de noviembre de 2017