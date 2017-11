Demi Lovato sorprende en la alfombra roja de los MTV EMA (Fotos)

La cantante recientemente presentó su documental Simply Complicated (Simplemente complicado) donde revela sus problemas con las drogas, el alcohol y los trastornos alimenticios que perturbaron su adolescencia.

Redacción Venezuela Al Día

La alfombra roja en el Wembley Arena de Londres sorprendió a un público impaciente por ver a las estrellas nominadas a los premios MTV Europe Music Awards que se celebraron el pasado domingo.

Una de las más deslumbrantes fue la cantante Demi Lovato quien, tras superar sus trastornos alimenticios, se confiesa orgullosa de su cuerpo. Para muestra, no dejó nada a la imaginación y apareció con un traje formal de cuadros con un pronunciado escote que dejó anonadados a los presentes.

Más tarde, la exestrella Disney subiría al escenario a interpretar su éxito Sorry Not Sorry, en una presentación en la que muchos no solo elogiaron su talento si no el cambio mejorado de su figura.

La transformación física de Lovato ha sido destacada por muchos, luego de que la actriz confesara haber sufrido bullying por su peso. En su reciente documental Simply Complicated (Simplemente complicado) disponible en Youtube, la artista admite haber padecido bulimia, además de una fuerte adicción a las drogas en las que pensaba aún cuando no estuviera bajos sus efectos.