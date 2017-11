Yon Goicoechea: “Todos los presos políticos tienen que negociar para salir”

By

El preso político Yon Goicoechea recientemente puesto en libertad es ahora candidato a las elecciones municipales, esto le ha traído un gran número de criticas por parte de líderes de la oposición y un gran número de venezolanos que lo consideran como un traidor por participar en los comicios de diciembre bajo las reglas del Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro.

Redacción Venezuela Al Día

Apenas lleva una semana en libertad y ya está en campaña para las elecciones municipales del 10 de diciembre. El caraqueño Yon Goicoechea, abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y de doble nacionalidad hispanovenezolana, es un joven político surgido del movimiento estudiantil de 2007. Milita en Voluntad Popular, partido fundado por Leopoldo López, pero es candidato a alcalde de El Hatillo por otro, Avanzada Progresista. Tras permanecer 14 meses en prisión, fue excarcelado por el régimen, aunque cada semana tiene que presentarse ante un juzgado y tiene prohibido salir del país. «Mi caso es tan absurdo que no hay acusación de delito ni pruebas», afirma.

¿Tuvo que negociar con el régimen su salida de prisión?

Sí, todos los presos políticos tienen que negociar.

¿Y qué tuvo que dar a cambio?

No es un asunto de dar algo a cambio, sino de la presión internacional y de los organismos internacionales de los derechos humanos que se debe ejercer para salir de la cárcel.

¿Lo torturaron durante el año y medio que estuvo en las celdas de la policía política del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)?

No me golpearon físicamente, pero me sometieron a castigos infrahumanos de encierros prolongados en celdas sin luz ni ventanas.

¿Qué le motivó para lanzarse como candidato a alcalde de El Hatillo?

Desde hace 15 años estoy llamando a votar en elecciones. Nunca he llamado a la abstención. Pero el último mes en la cárcel me tuvieron en una celda sin ventanas, de 2 por 3 metros, en el Helicoide, y estuve castigado porque 18 presos políticos firmamos una carta para ir a votar en las regionales para gobernadores del 15 de octubre. En ese momento todos los partidos estaban participando. Entonces mal pudiera yo ahora dejar de participar. Tenía en mente estas municipales hace año y medio, cuando regresé al país tras mi postgrado en la Columbia University y lamentablemente me tomaron preso.

¿Quién le propuso ser candidato?

Carlos Melo, quien cayó preso junto a mí hace año y medio. Me dijo que Avanzada Progresista, de Henri Falcón, buscaba candidatos. Me pareció interesante, porque la alcaldía estaba descabezada, ya que el régimen inhabilitó al alcalde titular, David Smolansky, quien se tuvo que asilar en EE.UU.

