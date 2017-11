Usuarios de Ipad ahora podrán disfrutar de Whatsapp

La mayoría de tablets permiten el acceso a WhatsApp ya que disponen de sistemas operativos compatibles con el servicio de mensajería. Sin embargo, los equipos de Apple, los famosos iPad, no ofrecen esta posibilidad, al menos hasta ahora.

Y es que las cosas van a cambiar para los usuarios del dispositivo de la compañía de la manzana. A siete años de su lanzamiento, por fin podrán acceder al servicio de mensajería propiedad de Facebook.

New references about the WhatsApp for iPad app found in WhatsApp Desktop 0.2.6968 recent update.

It's sooo obvious, as you can see in the screenshot. pic.twitter.com/Nc07nEzxnN

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 11 de noviembre de 2017