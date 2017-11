Maduro en Salvados: Puedo dar lecciones de democracia a España

By

El presidente de la República, Nicolás Maduro, fue entrevistado por el periodista Jordi Évole, para el programa Salvados que es transmitido por la cadena española Antena 3, y la cual será dividida en dos entregas por la gran cantidad de material que se recogió durante dicha conversación.

Gerardo Romero / Venezuela al Día

Durante dicha entrevista, el mandatario nacional fue preguntado sobre la actual crisis económica por la que atraviesa Venezuela y los altos niveles de violencia que se viven en el país, además de la situación con los Estados Unidos y las elecciones presidenciales de 2018.

“Yo comparto el dolor y la indignación del pueblo, pero yo no me quedo en la rabia, yo doy respuestas, y la respuesta es que el pueblo se empodere y que podamos generar una economía local con capacidad productiva para superar los mecanismos especulativos de la guerra económica (…) Los tiempos económicos para las revoluciones no son tan rápidos como los políticos, pero hemos logrado posicionar unos factores que van a garantizar a Venezuela una nueva economía, aunque todavía seguimos dependiendo del petróleo”, expresó Maduro.

De igual manera enfatizó que en Venezuela “tratan de crear una hipersensibilidad de los problemas que existen en otros países” con el objetivo de genera odio durante su mandato y sostuvo que “la revolución ha dado al pueblo los niveles de vida más altos en 200 años”.

Évole aprovechó la oportunidad para hablar sobre la situación con el petróleo de Venezuela, pues el Gobierno de Maduro ha convertido este rubro en la única medida de comercio a nivel nacional, generando un estancamiento en todos los niveles de producción, generado así una dependencia y ocasionando una hiperinflación nunca antes vista en el país.

Dictadura o democracia

“Maduro, el Stalin del Caribe, dicen en España. Una dictadura es llegar en 1492 a quitar las tierras a los indios, o traer 60 millones de negros de África secuestrados y convertirlos en esclavos, o negar la libertad de expresión. Es la negación de la capacidad de los pueblos a ejercer su libertad”, reflexionó.

Recalcó que en Venezuela existen políticos que han cometido una gran cantidad de delitos y por esta razón han sido juzgados y encarcelados, por haber sido líderes de las protestas que se realizaron en su contra donde perdieron la vida 120 personas. Lamento mucho la situación de Leopoldo López, yo hubiera querido que no hiciera lo que hizo y quiero que pague con las leyes los crímenes que cometió, pero lamento que su palabra empeñada haya provocado 43 muertos y más de 900 heridos”.

Ante las elecciones presidenciales que se realizarán en el 2018, Maduro enfatizó “Ni me ofrezco ni me niego”, especificando que su candidatura será elegida por el movimiento bolivariano, aunque aseguró que Venezuela seguirá bajo la dirección del chavismo, pues es lo que “el pueblo venezolano desea”.