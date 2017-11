Borges: “el control de cambio fracasó y Maduro sigue regalando los pocos dólares quedan”

Venezuela sigue su camino a la hiperinflación mientras que el gobierno de Nicolás Maduro está inmóvil a esta realidad, de hecho el gobierno sigue contribuyendo a que las cosas empeoren manteniendo el control de cambio, la escasez y los altos costos de los productos son los síntomas de que cada día es más insostenible llevar comida a la mesa para los venezolanos.

Redacción Venezuela Al Día

El presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, exigió al Gobierno nacional tomar acciones en lo inmediato y establecer un programa económico coherente para así disminuir el daño que podría ocasionar la hiperinflación en los venezolanos. “Creemos que el riesgo que tiene la República es un problema de Estado. En 2018 la inflación y la caída de la economía, que acumula cuatro años en recesión, no se detendrá y el costo será sumamente alto para nuestras familias. Estamos ante el riesgo de una catástrofe social”.

Nota de prensa

En este sentido Borges aseguró que el Gobierno “permanece inmovil ante el avance de la hiperinflación y esto es sumamente peligroso, porque estamos ante una ola que amenaza con arrasar lo poco que queda en pie. Si la inflación de noviembre y diciembre se mantiene entre 40% y 50%, y nada indica que no vaya a ser así, cerrará este año con un salto de 2.000%”.

Explicó que el país necesita un plan integral en materia económica y regresar a la democracia para poder refinanciar la deuda, impulsar la producción nacional y disminuir la creación de dinero para cubrir gasto público. Asimismo el presidente del Parlamento alertó que los países que han sufrido una crisis hiperinflacionaria sus sociedades han pagado un alto precio. “En Perú la inflación llegó a 7.650% en 1990, en Bolivia 8.170% en 1985, en Zimbabue en 2007 alcanzó la cifra de 66.212%. Esto nos da una idea del riesgo que estamos corriendo”.

El país no soporta nuevas dosis de cinismo, llamo al Gobierno a comprender que “el control de cambio fracasó y no es posible que el país siga regalando los pocos dólares que le quedan a la fantasiosa tasa de 10 bolívares por dólar. Deben aceptar que el control de precios no funciona y la mejor evidencia es que estamos en hiperinflación. Discutir a fondo con los empresarios y eliminar las trabas que impiden producir en Venezuela, crear unas políticas sociales efectivas que frenen la desnutrición infantil y atiendan a las familias que no tienen cómo comer. Admitir que solo con un programa económico coherente y devolviéndole sus atribuciones a la Asamblea Nacional será posible refinanciar la deuda externa”, expresó Borges.

Para finalizar aseveró que las importaciones de este año serán 80% menos que en 2012 y argumentó que esto es consecuencia de que el Gobierno despilfarró el boom petrolero “en corrupción, en supuestos proyectos que hoy no producen nada, no ahorró y además endeudó al país”.