Así se siente Nicolás Maduro ante la situación económica de Venezuela

La crisis en Venezuela ha llegado a un punto de ruptura, con la economía y las finanzas del país desenmarañándose y el orden social tambaleándose.

Redacción Venezuela Al Día

Jordi Évole viajó hace unos días a Caracas para entrevistar a Nicolás Maduro en un encuentro que dio tanto de sí que el programa Salvadoso frecerá en dos entregas, este domingo y la próxima semana, también por Antena 3 Internacional.

“Somos conscientes de los que lo pasan mal y de los que lo pasan bien, hemos hecho un gran esfuerzo histórico a pesar de la caída de los ingresos petroleros y del acoso financiero mundial. Venezuela mantiene uno de los más altos índices de inversión en la sociedad”, comenzó afirmando, antes de lamentar la existencia de “un modelo de guerra económica, un modelo para quebrar a un pueblo”.

“Yo comparto el dolor y la indignación del pueblo, pero yo no me quedo en la rabia, yo doy respuestas, y la respuesta es que el pueblo se empodere y que podamos generar una economía local con capacidad productiva para superar los mecanismos especulativos de la guerra económica”, añadió, considerando que “los tiempos económicos para las revoluciones no son tan rápidos como los políticos, pero hemos logrado posicionar unos factores que van a garantizar a Venezuela una nueva economía, aunque todavía seguimos dependiendo del petróleo”.