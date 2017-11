Kiko Bautista, el irreverente periodista que se niega a claudicar Baruta

Francisco “Kiko” Bautista, el reconocido y polémico periodista, ex conductor del recordado programa de televisión “Buenas Noches” que transmitía Globovisión, decidió postular su nombre como candidato a alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, pese a la decisión de los partidos más importantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de llamar a su electorado a abstenerse de participar en este proceso comicial previsto para el 10 de diciembre por no existir las garantias mínimas para votar.

Pedro Eduardo Leal/ Venezuela Al Día

¿La razón? pese a sentir que la inmensa mayoría no está motivada a participar en la contienda comicial, se niega a entregar el municipio más opositor de Venezuela al gobierno nacional.

“Se está cometiendo un error (…) en lugar de agarrar y discutir las razones por las que se perdieron las regionales, cómo hacer para vencer el fraude, y cómo le llegamos a la mayoría; preferimos tirarnos a la abstención que fue el error que cometimos en el 2005. La dirigencia tiene que entender que está para dirigir, no para ser dirigida, ni para ser acosada en redes sociales”, reveló, desde un famosos café ubicado en Bello Monte, en exclusiva para Venezuela Al Día.

Tras saludar a vecinos presentes en el lugar que el veterano comunicador define como “un termometro”, reiteró que el momento que atraviesa el país exige a los líderes asumir posiciones políticas de altura, lo que a su juicio pasa por poner los aciertos por encima de la popularidad. “Es el momento de la sensatez, más que de las emociones”, dijo.

Quien es frontal al momento de cuestionar que la oposición haya decidido enterrar la cabeza como el avestruz, a pesar de haber sido electo diputado por el estado Mérida con la tarjeta de la coalición opositora en diciembre de 2015, puntualizó que los 8.000 hombres y mujeres que han decidido enfrentar al madurismo el 10 de diciembre no son traidores. En la misma línea aprovechó de defender a los cuatro gobernadores adecos que se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente..

Al ahondar sobre este punto, sin pensarlo dos veces, Baustista enfatizó que de ser electo si estaría dispuesto a acudir ante el organismo parlamentario oficialista, y destacó que estaría jurando ante una “moribunda” ANC. Alegó sobre este punto que de nada sirve dar la pelea por la entidad capitalina para luego entregarsela al gobierno: “Entregar Baruta, ¡jamás, jamás!.

¿La gente está entusiasmada de votar en Baruta?

No, nosotros hemos herido a nuestro ejército

¿Kiko, qué repondes a quienes te señalan de estar pescando en río revuelto?

Quienes dicen eso, creen que solo ellos nacieron para ser alcaldes, yo vivo en Baruta, soy un vecino más y quién dijo que los vecinos no tienen a aspirar. ¿Cómo que paracaidista? Son 18 años peleando, me dejaron sin trabajo, me llevaron a tribunales, he estado en todas las manifestaciones, he ayudando, antes a la Coordinadora Democrática y luego a la MUD, porque creo que debemos ayudar a ganar.

Soy, además de periodista, gerente, por años he venido trabajando en mi propia empresa, fui educado para eso. Fui gerente de nuevos productos de El Nacional, dirigí El Mundo, Buenas Noches. Me enseñaron a gerenciar…

¿Si hay un plan para Baruta?

Baruta necesita los mejores recursos y las mejores ideas (…) y la gerencia es buscar a los mejores y estimularlos, eficacia y eficiencia, y eso lo se hacer yo. Tenemos las mejores herramientas para hacer la gestión que la gente necesita.

Vamos a la democracia digital, donde con herramientas 2.0 el alcalde escuche a los vecinos, planteamos incluso, de ganar, que transmitiremos en vivo las sesiones del gabinete municipal.

¿Alcalde mediático?

No solo mediático, democrático. Vamos a profundizar la democracia, nosotros decimos que somos democratas pero los partidos no hacen elecciones para designar autoridades y los candidatos son impuestos.

¿Este llamado a la abstención da luces de lo preparado que está la MUD para asumir una eventual transición en Venezuela?

La abstención da la impresión que tenemos un liderazgo inmaduro (…) Abstención es igual a decir me derrotaron. La oposición no puede llamar al desanimo, debe ser optimista y sacar fuerzas. Cuando vemos una película, el líder de los valientes que se enfrentan al ejército gritan “¡vamos a ganar!”, aquí es todo lo contrario, apostamos a la depresión, lo que implica que el liderazgo anda mal.

Nos dicen revocatorio, después a la calle, luego a elecciones de gobernadores, ahora a la abstención y después elecciones primarias para elegir al presidente. Esto es muy enredado, no le explicas nada a una gente que aún tiene el dolor de sus muertos. Estamos obligados a decirle a la gente que no se lograron los objetivos, mostrar lo que se alcanzó y reflexionar sobre lo malo. Lo que no se puede hacer es meter la cabeza en el hueco como el avestruz, que es exactamente lo que está haciendo el liderazgo.

Yo no quiero destruir el liderazgo, quiero hacerle un llamado a la reflexión para que se ponga a la altura de lo que está pasando (…) El gobierno puso una trampa y ahora en lugar de la unidad, somos tres bloques: el radicalismo peleando con Luis Florido por el diálogo, los abstencionistas peleando con los que quieren participar y los presuntos colaboracionistas devolviendo los insultos, ¡caramba, le hicimos un grato favor al gobierno!

¿Quién traiciona a quién en Venezuela?

Llilia Tintori era una heroína, una noche se le aparecieron los hermanos Rodríguez con Leopoldo y por decir, sorprendida, gracias la molieron. Yon Goicochea fue preso con pruebas falsas, terminó abandonado como todos nuestros presos, hace la negociación que debió hacer la MUD para sacar a Yon y a todos los presos políticos, y de héroe pasa a villano. ¿Por qué tenemos que moler a Henry Ramos Allup o a Capriles? ¿Quién suelta a Yon, quién habilita a Rosales? El gobierno, jugando a dividirnos. Es un error de liderazgos.

¿Qué es más fácil: Pedir perdón a los electores o permiso a la ANC?

El problema de la juramentación no es de dignidad o principios, es una trampa. No voy a entregar Barurta como ocurrió en el Zulia después de lo que le costó a Guanipa ganarlo. Ahora el candidato es Omar Pietro, peor que Arias Cárdenas, con una gestión delincuencial.

Es una trampa y la solución debe ser política, no emocional. Creo que debemos discutirlo entre los que seamos alcaldes pero nunca entregar las alcaldías. Baruta no se rinde, yo lo que voy a hacer es ir y decir juro ante esta Asamblea Nacional Constituyente moribunda, la gente tiene que saber que nos están obligando.

Ninguno de nuestros gobernadores es traidor, es una discusión del gobierno para dividirnos.

Irreverente ante la ANC… ¿y ante la MUD?

Hay una rebelión cívica. En todo el país se inscribieron más de 8000 candidatos y no son traidores, no los compró el gobierno, son hombres y mujeres que tratan que la gente comprenda lo que pasó y salgan a votar.

Nosotros no estamos cayendo a golpes a los partidos, les estamos diciendo dejen el espectáculo y únanse, compórtense como jefes políticos. La gente piensa que peor que la derrota es la fractura de la Unidad.

Tenemos diferencias pero no me acuses de traidor porque quiera votar, ni te acuso de radical poco inteligente porque plantees una salida vía calle y que no ocurra nada. A mi que no me vengan a decir que la salida electoral está clausurada porque la otra tampoco sirve.

¿Servirá, ahora sí, el diálogo en Dominicana?

Los partidos se dieron cuenta que fue un error la abstención. Eso que expulso, voto y sanciono a militantes que incumplan la línea es autoritarismo, en lugar de votarme debes convencerme.

En los partidos hubo una rebelión, cuadros y dirigentes que por años se preparon para ser alcaldes vieron truncadas sus carreras, mientras le decían que los candidatos a presidentes sin podrán contarse. Eso fue lo mismo que hizo Chávez, y es mezquino.

Los partidos deben revisar los errores y creo que lo están haciendo. Cuándo Luis Florido anuncia que vamos a Dominicana a discutir el fraude, buscar testigos internacionales y pedir que se corrijan errores que se cometieron, parece indicar que lo están haciendo.

Cuando sectores radicales acusan a Luis Florido, de no dialogar, deberían reflexionar, es q nunca van a reflexionar sobre sus errores.

¿Ley contra el odio?

Si la aplican, todos ellos van presos.

¿Cuándo este país tendrá de nuevo “Buenas Noches”?

En febrero del año 2018, tenemos que ganar esa elección. Las hagan o no debemos estar preparados, subir el nivel de hacer política para reencontranos con la gente.