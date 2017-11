Colectivos amenazan a población para que no proteste contra el paludismo

La severa carencia de medicamentos en el país se ha convertido en una verdadera tragedia para los hospitales y para las farmacias.

Redacción Venezuela al Día

Y no conforme con este contexto, se suma el hecho que delincuentes paramilitares armados que defienden al régimen de Nicolás Maduro amenazan a la población para que no protesten por la presencia de epidemias vergonzosas como el paludismo o malaria, la difteria, entre otros.

Así lo reseña el Correo del Caroni, al detallar que cada vez más pacientes se trasladan a los módulos de salud de Ciudad Guayana con el fin de buscar el tratamiento para el paludismo, pero no reciben la medicación completa, denunció el diario Correo del Caroní en un reportaje publicado el viernes.

Entre ocho días y hasta por dos semanas acuden a los módulos y reciben apenas tres de las 14 pastillas que deberían tomar de acuerdo con el tipo de malaria.

“Estoy desesperada porque mi papá se me está muriendo de paludismo y no le dan el tratamiento, no hay ni con qué hidratarlo, lo hidratamos con agua de coco. Aquí no le dan prioridad a las personas mayores, mi papá tiene 65 años, ni a los que están descompensados”, dijo una mujer para el periódico regional.

Además de tener que soportar los síntomas de la enfermedad, los pacientes deben resistir la humillación por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional, que “organizan” a las personas con gritos y amenazas.

También ha habido denuncias de que en el módulo de Vista al Sol hay presencia de presuntos grupos armados para evitar protestas. “Ayer yo estuve en el módulo de Vista al Sol y los colectivos tienen eso tomado, amenazando para que uno no proteste”, afirmó una de las ciudadanas.