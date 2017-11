Chavismo se pelea por candidatura a la alcaldía de Caracas

Un disputa se ha generado en el chavismo por la postulación a la Alcaldía del municipio Libertador. La favorita del PSUV es Erika Farías, sin embargo, Oswaldo Rivero, conocido como “cabeza e’ mango”, y Eduardo Samán también buscan ser electos.

Este viernes Samán denunció presiones a los partidos para que retiren su postulación.

El Partido Comunista de Venezuela indicó que nadie los subordinará, por lo que insistieron en que Samán será su candidato para los comicios municipales, pautados para el 10 de diciembre.

Por su parte, Oswaldo Rivero aseguró que ya no es candidato a la Alcaldía de Caracas, a pesar de que anunció su postulación ante el Consejo Nacional Electoral.

“Ya no soy candidato. No decliné, me quitaron la postulación el partido que me apoyaba. ¿Por qué? Que respondan ellos. Yo sigo en las calles”, explicó

Fuente: El Nacional