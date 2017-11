Venezolanos “en tres y dos” ante venideras elecciones municipales

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fuese señalado de fraudulento, los venezolanos mantienen la desconfianza bastante alta. Y es que a escasas semanas de que unas nuevas elecciones se realicen en el país, la abstención y los desánimos lideran las encuestas.

Redacción Venezuela Al Día

Votar o no votar, es un derecho político pero también se ha convertido por el mismo Gobierno “en el mecanismo de burla”. Para el director de la firma ORC Consultores, Oswaldo Ramírez, los derechos se pueden ejercer o no ejercer. “La gente que tiene su gen demócrata muy claramente siempre va a decidir votar ante cualquier circunstancia, no importa cuál. Mientras que los demás van a decir no tengo las condiciones para ir a votar, las condiciones para ejercer mi derecho porque esas condiciones están vulneradas”.

Ramírez explica que las elecciones deben tener cuatro características: libres, justas, transparentes y que cuenten con observación nacional e internacional independiente. “Eso es lo que la gente espera”. Sin embargo, aclara que el problema es cuando “hábilmente” el Gobierno logra sacar de la cultura política el valor del voto, como instrumento de cambio y lo usa como una herramienta para crear conflicto.

“Cero confianza”

“Simplemente la gente no confía en el voto, porque siente que su voto no elige y al final va a votar y no está eligiendo por todos los temas relacionados a la reingeniería electoral en los cambios e irregularidades que hubo en los últimos comicios”, sentencia el director de la consultora.

Asimismo, Ramírez refiere que la desconfianza es quien lidera. “El dilema entre votar o no votar, entre participar o no participar, al final del día tiene que darse en función de los objetivos que están persiguiendo los partidos políticos (…) Pero cada quien decide ejercer o no su derecho”, culminó.

Con información de La Verdad