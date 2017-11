Shannon de Lima habló del famoso beso de Jennifer Lopez y Marc Anthony

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La modelo venezolana se divorció del cantante boricua en 2016 tras dos años de matrimonio, un hecho que muchos relacionaron con la amistosa relación que aún mantiene con la madre de sus hijos, JLo.

Redacción Venezuela Al Día

Ha pasado casi un año desde aquel famoso beso entre la expareja Jennifer López y Marc Anthony en pleno escenario de los premios Latin Grammys. ¡Beso, beso!, exclamaba el público, una petición a la que accedieron entre risas, avivando así los rumores de una inminente separación del cantante con su esposa ausente, Shannon de Lima.

La venezolana rompió el silencio sobre ese episodio durante una entrevista en el programa Despierta América de Univisión: “Definitivamente no fue el beso. Creo que fue un ‘beso famoso'…No, ya habíamos estado separados por un mes más o menos y honestamente, las cosas simplemente no funcionaron. Nos llevábamos bien y de pronto las cosas no estaban funcionando como queríamos”, reseña E Online.

Pocos días después del famoso beso, la venezolana y el cantante anunciaron su divorcio, mientras Anthony se mostraba cada vez más cercano a la madre de sus gemelos, Max y Emme. A los meses, JLo se dejaría ver con su nuevo amor, el exbeisbolista Alex Rodríguez, con quien ha formado una de las parejas más famosas de la farándula. Anthony, por su parte, confirmó su romance con la modelo brasileña Raffaella Modugno.

De Lima, quien tras el divorcio mantuvo una breve relación con el boxeador mexicano Canelo Álvarez, asevera que mantiene una buena relación con su exesposo e incluso con López, con quien compartió varias veces en familia. “La gente crea películas en sus cabezas y pintan una rivalidad donde no existía una. Ella es una ex esposa, así como mi ex quien es padre de mi hijo. Y cuando estábamos todos juntos era genial…”