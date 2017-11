¡Golpe a la revolución! Marco Rubio se pronunció ante sanciones contra chavistas

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estaba barajando nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos y decidió presentar a las caras de la tolda roja que aparecen vetados del imperio.

Dayana Gangoo / Venezuela Al Día

Esto provocó la ira de varios funcionarios que fueron negados y añadidos en la extensa lista que tiene Estados unidos de chavistas con cargos penales para su nación. Cabe destacar, que la sanción realizada se debe a los vínculos con la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Sin embargo, el gobierno de EEUU mantiene su medida firme y al respecto, el senador Marco Rubio respaldó las sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos a funcionarios del chavismo.

“Como parte de los continuos esfuerzos para ayudar al pueblo venezolano a restaurar la democracia, el estado de derecho y sus derechos, celebro el anuncio de la Administración Trump de imponer nuevas sanciones contra venezolanos corruptos”, expresó Rubio en un comunicado.

Aunado a eso, el senador manifestó que todos los días el Gobierno de Nicolás Maduro “se ve y actúa más como el régimen dictatorial de Castro en Cuba” con cada una de sus acciones, las cuales lleva a Venezuela a la por de las miserias.

Rubio rechazó la reciente ofensiva de la “ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente en contra de los medios de comunicación y los cargos impuestos por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Comunicó que estos son los “últimos esfuerzos de Maduro y sus compinches” para socavar la democracia y la voluntad del pueblo venezolano.

“Segura administración de Trump continuará en actuar contra el régimen de Maduro en respuesta a este y otros abusos”, una de las palabras publicadas por el senador a través de su cuenta en la red social de Twitter.

VERY confident Trump administration will continue to take action against the Maduro regime in response to this & other abuses. #Venezuela

— Marco Rubio (@marcorubio) November 9, 2017