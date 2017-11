El panda que se coló en la foto con Melania Trump

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negociaba acuerdos políticos y económicos con las autoridades de China, su mujer visitó este viernes algunos de los lugares más emblemáticos de Pekín.

Uno de los destinos de Melania Trump fue el zoológico de la capital del gigante asiático, famoso por albergar osos panda, donde fue recibida por un grupo de niños que entonaba una popular canción local mientras ondeaban banderas chinas y estadounidenses.

Sin embargo, cuando la primera dama de EE.UU. se fotografió con los menores, uno de esos animales en peligro de extinción también posó para aparecer en la instantánea.

First Lady Melania Trump poses for photos with children in front of a panda section as she visits Beijing Zoo. pic.twitter.com/FKcUIKI9wk

— TRUMP News 24/7 (@MichaelDelauzon) 10 de noviembre de 2017