El billete de Bs. 100 mil, una pieza sin derecho a “vuelto”

Entre dudas, un tanto alegres y con pocas esperanzas, los venezolanos ya tienen en sus manos el recién estrenado billete de Bs. 100 mil. El mandatario venezolano aseguró que la integración de la nueva pieza, llegaría para complementar y fortalecer el sistema bancario, pero lo cierto del caso es que es otro “resuelve” para ocultar la crisis del efectivo.

Adry Perdomo/ Venezuela Al Día

“Este billete solo demuestra que la economía está mal”, expone un marabino que recién salió del banco con su nuevo billete de Bs. 100 mil. A su juicio, esto es un “salvavidas” momentáneo para el Gobierno, quien trata de tapar que en el país hay una severa escasez del efectivo.

Para una señora, el billete de 100 mil solo le causa risa. “Voy a pagar con el efectivo pero solo gastó 30 mil. Qué vuelto me darán si no hay billetes. Tendré que consumir todo el billete, aunque eso tampoco es imposible porque con los altos precios”, suelta entre risas. Mientras que dueños de negocios, panaderías, y otros comercios han optado por aceptar “transferencias”, pues alegan que recibir un billete de 100 mil y tener que dar “vuelto” es otra travesía porque no cuenta con efectivo suficiente.

¿Y si tengo que pagar pasaje?

La disyuntiva entre los ciudadanos crece, cuando aseguran disponer de Bs. 100 mil para pagar un pasaje. “Si no hay efectivo, y solo te dan el billete como haces para cambiarlo. Si lo entregas en una camionetica lo que pueden hacer es bajarte, porque nadie tiene para regresarte vuelto”, comenta una trabajadora, quien debe trasladarse desde Aragua hasta Caracas.

Por otra parte, un joven asegura que tener Bs. 100 mil “es más de lo mismo”. Pues señala que fácilmente puede gastarlo en “cuatro cervezas, unas cuantas chucherías y una caja de cigarros”. “Si te pones a ver es más de lo mismo, no sorprende porque eso es lo que te puedes gastar en una simple salida a la esquina. Eso demuestra que aquí estamos bastante mal”.

“Se necesitan más piezas”

Orlando Cuicar, economista y profesor universitario, explicó para el diario La Verdad, que la política monetaria aun transita por el camino desacertado, y es que “mientras no haya producción” la inflación y necesidad de dinero seguirán punteando. “Se necesitan para el movimiento de la economía 24 millardos de unidades monetarias y apenas hay 14,5 millardos de unidades y del billete de 100 bolívares (el marrón) hay seis millardos de piezas”.

Asimismo, el economista alertó que el país necesita tener suficiente piezas para fraccionar operaciones, agilizar compras, pagar y tener excedente para dar vuelto, pero en Venezuela lamentablemente “no hay cama para tanta gente”.