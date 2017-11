Crisis se refleja en el Miss Venezuela, la magia se quedó “sin presupuesto”

By

El Miss Venezuela ya no es tanto un certamen de belleza como de nostalgia, reflejo televisivo del país que fue y del que es ahora. En los años 70 y 80 hubo una Venezuela de la abundancia y del exceso; de los carros y las autopistas; de los viajes de fin de semana a Miami; del Concorde en Caracas y de las audacias arquitectónicas.

Hubo un espectáculo de presupuesto rebosante que reunía a familias y amigos en torno al televisor, que influyó en toda América Latina y que creó una de las “industrias” más potentes del país: la de las reinas de la belleza. “En los años 80 se crea esa idea de que producimos mujeres bonitas”, le dice a BBC Mundo el escritor venezolano Alberto Barrera Tyszka, uno de los de mayor reconocimiento internacional en la actualidad. El novelista no usa por casualidad el verbo “producir”.

Venezuela aún presume de tener las mujeres más bellas del mundo. Las misses eran y son parte del orgullo nacional junto a los beisbolistas estelares y las telenovelas. Sthefanie Gutiérrez, elegida la noche del jueves como Miss Venezuela 2017, cumple con los mismos estándares de belleza venezolana que se han probado exitosos en las últimas décadas con siete coronas de Miss Mundo y siete de Miss Universo.

Por ello se podría decir que el certamen, que cumplió el jueves 65 años, sigue vigente. Pero no, ya no es lo mismo. “El Miss Venezuela que uno recuerda ya no existe ni existirá”, dice Barrera Tyszka. La férrea academia de mujeres altas, de blanquísimas sonrisas forzadas y tupidas cabelleras que creó en los años 80 Osmel Sousa, el llamado “dictador de la belleza” continúa. Pero ya apenas hay presupuesto. Ni escenarios fastuosos. Ni estrellas internacionales de la canción.

Ya no se celebra en el Poliedro, un centro de convenciones en Caracas con capacidad para hasta 15.000 personas que gritaban el nombre de su favorita. El jueves se realizó en un pequeño estudio de televisión con espacio para 300 invitados y con un escenario en el que las 24 participantes lucían apretadas.

Ya tampoco actúa ninguna estrella de la canción latina. Lo hacen jóvenes cantantes venezolanos. A veces en playback, a veces en directo. En ambos casos con un pésimo sonido.

La época dorada

Una de las representantes de la época dorada del certamen es Maite Delgado, que participó en el concurso en 1986 y luego presentó la gala durante 15 años. “Era una Venezuela distinta, una época dorada a nivel de presupuestos y de factura. Era una escuela y referencia de televisión como uno de los grandes shows en América Latina”, recuerda Delgado.

Su tradicional frase de arranque “Buenas noches, Poliedro” se incorporó a la vida cotidiana y el jueves fue recordada por los nostálgicos de Twitter, donde, pese a todo, Miss Venezuela se convirtió en tendencia ya fuera por seguidores, por los bromistas que afilan su ingenio contra un show depauperado o por los indignados que no entienden que durante cinco horas se invierta en frivolidad, mientras el país sufre por falta de medicinas, la violencia o por los precios rampantes de la comida.

