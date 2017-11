Alcalde de Guanta reaparece en las redes y niega “guisos” con Pdvsa

Buenos dias para [email protected], Desde el mismo momento en el que decidí abrazar la carrera política en serio y asumir las riendas del municipio Guanta, se desataron los mil demonios en mi contra. Al principio solo se trataba de demonios propios de la rivalidad por los espacios políticos, celos y cosas así, luego la situación se fue tornando más seria, hubo incluso quien de forma peyorativa me preguntó: Y cuántas piedritas has lanzado tu en la Quebrada de La Culebra, para aspirar a ser alcalde de Guanta? refiriéndose al famoso cause natural que cruza mi amada ciudad natal. Esa aspiración mía me condujo pronto a enfrentamientos no deseados por mi, con quienes en el pasado habían sido incapaces por una u otra razón de unir a las fuertes bases del chavismo en Guanta para que nuestro municipio contará con su primer alcalde o alcaldesa de la revolución. No tenía yo, la mínima idea de la magnitud de la tempestad en la que se convertiría mi existencia por pretender transformar Guanta en lo que es hoy día, una ciudad en crecimiento sostenido y dignificada. El pueblo guanteño soportó todos los ataques en mi contra y con paciencia y mucho esfuerzo conseguí elevar el nivel de conciencia de mis camaradas y alcanzamos en el 2008, la primera victoria Municipal del chavismo en la tierra de los Tagares. Eso costó mucho por cuanto tuvimos al mismo tiempo que fundar el Partido Socialista Unido de Venezuela, echar las bases de la organización y consolidar su presencia a la largo y ancho del municipio, tarea a la que he consagrado la última década de mi vida, lo que es un hecho público, notorio y comunicacional. Reconozco que tuve al inicio la falla del ímpetu propio de la edad, sin embargo los ataques en mi contra continuaban sin descanso y sin razón que yo comprendiera, de estos orígenes convulsos continúo siendo víctima aún en el presente y de los mismos factores pero con mejores camuflajes. Cuál fue mi error? Transformar un municipio abandonado a su suerte, hundido en el atraso, la criminalidad y la desidia de las autoridades municipales y hasta regionales, en un municipio digno, limpio, seguro, con infraestructuras viales, deportivas, culturales, alimentarias, 1/3

A post shared by Jhonnathan Marín (@jhonnathanmarin) on Nov 9, 2017 at 5:18am PST