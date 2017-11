La bebida contaminada que pondría en peligro la vida de los marabinos

By

La crisis en Venezuela ha llevado al país a vivir una de las peores crisis en toda su historia, donde la escasez de alimentos y el alto precio de los productos ha llevado al venezolano a comprar comida y artículos de primera necesidad en buhoneros o lugares “ilegales”, colocando en riesgo su vida.

Redacción Venezuela al Día

El diario Crónica Uno, informó que un hombre y una mujer de la etnia wayúu perdieron la vida luego de ingerir café y otras cinco personas se encuentran en estado critíco de salud en el estado Zulia.

La familia Pineda habría comprado un paquete de café y una “tetica” de azúcar en una bodega del sector Guadalajara del municipio Machiques de Parijá, parroquia Sixto Zamorano. La familia se reunió para tomar el acostumbrado la bebida típica de los venezolanos por la mañana, pero poco después, José Angel, uno de los integrantes de la familia comenzó a sentir malestar en todo el cuerpo, fatiga y rigidez en los músculos. El hombre fue trasladado al hospital Nuestra Señora del Carmen de esa jurisdicción, donde murió.

Este martes, su esposa también perdió la vida en el hospital Chiquinquirá de Maracaibo, donde fue trasladada junto con sus hijos Fermín, Rafael y Enrique González, y una vecina de nombre Carmen Saraí Arache, de 38 años, quienes también resultaron intoxicados.

“El café se compró sellado pero de azúcar solamente se compró una tética. Cuando mi abuela lo hizo se puso como rojo, pero no le prestamos atención. Mi abuelo José Ángel fue quien más tomó. Luego mi abuela, mi padre Enrique, mis tíos y Carmen. A los pocos minutos se comenzaron a sentir mal, sudaban frío, tenían fatiga y se les entumecían las manos. Con la ayuda de otros parientes y vecinos, los llevamos al hospital, pero mi abuelo no aguantó y se murió. Los demás los llevaron en una patrulla de Polirosario al Hospital de Chiquinquirá por que no habían ambulancia”, aseguró la hija del fallecido.

Los médicos continuaron realizando estudios toxicológicos para determinar la causa del hecho, mientras las autoridades continuan las investigaciones para establecer las responsabilidades sobre el caso.