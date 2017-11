Los videos “rojitos” que no serán penados por la Ley Contra el Odio

La dictadura se sigue afianzando en el país, colocando más controles en los diferentes sectores que componen a la nación y llevando al venezolano a una crisis inimaginable. La nueva “invención” fue la Ley Contra el Odio, una creada por la asamblea nacional constituyente fraudulenta la cual ejerce más controles sobre los medios de comunicación.

Redacción Venezuela al Día

La Ley del Odio aplica para medios de comunicación impresos, redes sociales, sitios web, también involucra la educación en el país y atenta contra la libertad de expresión, afianzando a su vez la persecución política y ciudadana.

La misma, que fue aprobada este miércoles por la ANC, ha impuesto 20 años de cárcel y multas de 120 mil unidades tributarias a aquellos que no se apaguen a los caprichos del régimen. Es decir, si te refieres mal a la “Revolución” y caes en el odio y la discriminación… pues te caerá todo el peso de la “ley” chavista.

Sin embargo, veamos un poco a nuestro alrededor y situemonos en las diferentes situaciones que han marcado a la política venezolana, donde los discursos oficialistas han sido los protagonistas. Por ejemplo, ¿quién recuerda aquel mitin político de Diosdado Cabello, durante el año 2016 cuando amenazó a los opositores con fusilarlos si “quebrantaban las leyes de la Revolución? O en este año, cuando propuso que la inhabilitación de opositores “de por vida” si llegan a “conspirar” contra el Gobierno. “Hay que llevar a la ANC que todo el que haya atentado o atente contra la ANC sea inhabilitado de por vida políticamente”

Otro que se ganó la mención, con su risa cínica y desafiante fue Jorge Rodriguez, quien ha estado frente a los procesos de diáologo con la oposición y ha amenazado una y otra vez a los opositores que canten “fraude” en los procesos electorales del chavismo, donde la “desapareción como opción política” a aquellas críticas es su mejor arma. ¿Será penado por su hermana, Delcy Rodríguez, enfrente de la ANC?

Iris Varela, con su lenguaje tan “amoroso” y soez en distintas ocasiones. Pero, vamos a regresarnos al 2017 cuando en plena Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que los opositores no tenían ni la más mínima idea de como manejar una cárcel en el país y tras aplausos y ovaciones, soltó una vulgaridad en plena cadena nacional sin ruidos de Conatel.

¿Te recuerdas cuando Héctor Rodríguez, actual gobernador del estado Miranda, en una campaña para erradicar la pobreza del país, entre risas y murmullos, aseguró que “no es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para que llevarlos a la clase media y se vuelvan escuálidos”?

Un personaje que no podía faltar, Pedro Carreño, con su voz gruesa y discursos sin sentidos a arremetido en más de una oportunidad y en horario supervisado contra los opositores, por pensar diferente o denunciar al régimen, utilizando palabras descalificativas y amenazando con cárcel a aquel que sea capaz de luchar “contra la Revolución”.

Y el que menos podría faltar, Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, el primer empleado público del país, cuyo ejemplo hacia la ciudadanía ha estado repleto de insultos y amenazas contra la oposición venezolana y cualquier ciudadano común que desafie sus ideas. Amenazas de muerte, cárcel, destituciones y exilio, son algunas que se pueden nombrar en la palestra de los “rojitos” de la revolución. Y la favorita de su discurso: Irse a las armas, “si fuera destruida la revolución bolivariana nosotros iriamos al combate, nosotros jamás nos rendiriamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo hariamos con las armas”, como aseguró después de 90 días de protesta antes de las “votaciones” de la ANC.

Entonces… ¿hay o no material suficiente para que la misma “Ley de Odio” impuesta por la ANC aplique con fuerza en la misma cúpula chavista? Podemos seguir nombrando personajes que forman y formaron parte de esta cúpula política, sin embargo, como no debemos extendernos, dejamos aquí una serie de videos, donde puede escuchar, observar y juzgar que la ley venezolana sólo aplica para unos pocos.

Que palabras tan profunda, realmente me hizo reflexionar, crecer como ser humano y me han motivado a ver cuanto amor tiene Iris Valera. Menos mal que eso no es odio. pic.twitter.com/Xd3xWoTQPq

— Maihen (@MaihenH) November 9, 2017