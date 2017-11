La insólita respuesta que recibió una mujer con intención de adoptar un Husky

By

Una joven que respondió a un anuncio que ofrecía perros de raza Husky, terminó indignada con la respuesta que recibió al pedir información para adoptar a los cachorros y decidió publicar la conversación en la Red.

La mujer le escribió al autor del aviso clasificado a través de WhatsApp con el ánimo de recibir fotografías de las crías. Sin embargo, el hombre, en lugar de eso, le dijo que le gustaría que ella le pasara fotos a él y así “te regalo los huskys que quieras”.

Ante el comentario fuera de lugar, la chica hizo una captura de pantalla y exhibió el texto en Twitter con el mensaje: “Esto no me puede estar pasando a mí. Ya no se puede preguntar ni por un perro”.

Esto no me puede estar pasando a mi. Ya no se puede preguntar ni por un perro. pic.twitter.com/g2jtaabfYd — L🖤🥀 (@lolaamarquez12) 2 de noviembre de 2017

El ‘post’ obtuvo decenas de comentarios y ha sido compartido hasta el momento de la publicación de este artículo más de 6.000 veces. En su mayoría los internautas reprocharon la actitud machista del sujeto, aconsejando a la joven denunciarlo. Mientras tanto, otros se quejaron del hecho de regalar o vender animales. “¿Hay una chica exponiendo un acoso y ustedes se preocupan por si va a comprar o adoptar?”, opinó un usuario.

