Joven fue asesinado a tiros y machetazos

El cadáver del joven fue hallado en estado de descomposición luego de una extenuante búsqueda en la zona de la desaparición, un sitio donde cada vez más son recurrentes los hechos delictivos, de acuerdo con los vecinos.

Redacción Venezuela Al Día

Como era habitual, sus amistades lo buscaron en casa para ir a pescar en el caño Tinajas de la parroquia Central Tacarigua del municipio Carlos Arvelo, en la ciudad de Valencia. Los familiares del joven asesinado a tiros y machetazos relatan que ese día, no sospecharon la catástrofe.

Una vez en el caudal, el pescador, cuyo nombre no ha sido informado, decidió apartarse hacia el sitio donde aseguraba habían más peces. Ante la inminente lluvia, sus amistades decidieron retirarse no sin antes llamarlo a gritos aunque éste no respondió.

Ya llegada a hora de la tarde y sin noticias de su paradero, los familiares y allegados comenzaron a preocuparse. “Pensábamos que estaba con ustedes” , le habría dicho una de sus hermanas a sus amigos, según lo reseñado por el diario Notitarde. No pasó mucho tiempo para escucharan unos disparos en la zona por lo que la angustia se acrecentó.

Sus familiares recurrieron a los cuerpos policiales, bomberos de Carlos Arvelo y Carabobo, además de Protección Civil quienes con la ayuda de los vecinos, este lunes dieron con el cadáver del joven tiroteado y con heridas por arma blanca, en un estado de descomposición. Se sospecha que fue asesinado en tierra y arrojado al caño para que fuera arrastrado por el caudal.