Defensa de Freddy Guevara informa sobre próximos pasos del diputado

La consultora jurídica de Voluntad Popular y también parte del equipo defensor de Freddy Guevara, Ana Leonor Acosta, aseguró que las acciones en contra del parlamentario suponen un desconocimiento total del Estado de Derecho y una nueva fase en la persecución que mantiene el régimen de Nicolás Maduro contra la disidencia.

Nota de Prensa

“En Venezuela tenemos un desconocimiento total del Estado de Derecho por parte de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. En la práctica lo que intenta el régimen de Nicolás Maduro es acabar con la Asamblea Nacional y con una figura internacionalmente reconocida como lo es la inmunidad parlamentaria. Pero esto también es un nuevo paso en su intento por callar las voces que luchan por los derechos de los venezolanos. Pero que sepa el régimen que Freddy Guevara nos ha manifestado que él no va asistir ante el Tribunal Supremo de Justicia como tampoco se va a someter a ningún proceso ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente” puntualizó.

El abogado defensor del Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara, Omar Mora Tosta, aseguró que el procedimiento que ha sido llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia y por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente es un ataque contra la institucionalidad venezolana y que supone una afrenta contra los millones de venezolanos que votaron por Freddy Guevara.

“La sentencia del TSJ está llena de contradicciones. En primer lugar no se cumplió el requisito del antejuicio de mérito argumentando sentencias previas que en principio eran ilegales. Hablan de una supuesta flagrancia cuando han pasado tres meses desde los supuestos delitos, lo que en derecho no tiene ningún sentido. Con esto queda demostrado que en Venezuela no existe la institucionalidad, el debido proceso o las garantías mínimas que debería tener un acto judicial. Porque no se está tomando en cuenta que fue el pueblo venezolano el que mediante con su voto confirió la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara, y este ataque es contra los millones que votaron por él”.

Recordó Mora Tosta que la Constitución Venezolana establece que para enjuiciar a un alto funcionario, como es el caso del Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, se requiere de un antejuicio de mérito previa querella del titular del Ministerio Público. Asimismo, resaltó la obligatoriedad de la participación de la Asamblea Nacional para anular la inmunidad parlamentaria de un diputado de la República.

“Estamos ante una violación absoluta a los derechos de Freddy Guevara, porque recordemos que la Constitución establece que para enjuiciar a un alto cargo público tiene que existir un antejuicio de mérito previa querella del titular del Ministerio Público. En esta especie de emboscada jurídica el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional se enteró de que existía un proceso en su contra mediante los medios de comunicación. Pero es que desde el principio la única institución que puede allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado es la Asamblea Nacional”.

El jurista reiteró que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente no tiene ninguna facultad para allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado, por lo que el procedimiento supone un grave ataque a la institucionalidad. “Supongamos por un instante que la Asamblea Nacional Constituyente tiene un mínimo de legitimidad, en este caso la única función que le otorga la actual Carta Magna es la de redactar la nueva Constitución. Ellos no pueden allanar la inmunidad parlamentaria y si lo intentan supone un claro ataque contra la institucionalidad en Venezuela. Sabemos que ellos quieren implantar un régimen jurídico que no corresponde con la Constitución, pero es que estos intentos vienen de antes con las sentencias ilegales del Tribunal Supremo de Justicia”, puntualizó.