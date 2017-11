Candidato “rojito” se desespera y pide “ayudaita” a sus seguidores en Twitter

El candidato a la alcaldía del Municipio Libertador, Eduardo Samán denunció que existen presiones para que los partidos del Gran Polo Patriótico (GPP) le retiren su candidatura. Por lo que el tema de “Alianza Perfecta” que pregona el oficialismo quedo en el olvido de los que afirman representar la “inclusión”.

Jackly Peña / Venezuela Al Día

“¡Auxilio! Quieren cohibir a los partidos a retirar mi postulación”, escribió Samán a través de su cuenta en la red social Twitter.

Los partidos que pertenecían al supuesto “Polo Patriótico” se convirtió en una pugna por el poder, cuando en las elecciones municipales, tras la imposición de los candidatos del PSUV, los diferentes partidos políticos adeptos al oficialismo también postularon a sus candidatos y dejaron de lado a Maduro.

La “democracia” dejo de existir en Venezuela y obviamente el partido oficialista aplica la imposición y la dictadura en sus filas, para favorecer solo a los que ellos elijan a dedo.

De igual manera el candidato y moderador del programa de VTV Zurda Konducta, afirmó través de Twitter que el partido que lo apoyaba le retiraba su candidatura.

YA NO SOY CANDIDATO !!

No decline me quitaron la postulación el partido que me apoyaba

Porque ? Que respondan ELLOS , yo sigo en las calles pic.twitter.com/x4mFqnGL4Z

— oswaldo rivero (@mangozurda) November 9, 2017