Adivina: Habló pestes de EEUU y ahora le “pide cacao” (pista: Poni)

Ciertamente Venezuela desde la llegada de la “revolución bonita” se ha caracterizado por tener personeros que no son precisamente políticos, pero quieren aparentar ser ¿conveniencia? puede ser. Y que se han visto pasar desde animadores “rodilla en tierra”, actores “constituyentistas” hasta peloteros “ministros y enemigos del imperio”.

Jackly Peña / Venezuela Al Día

Realmente los ciudadanos se preguntaran cuando ven a estos “jaladores de mecate” graduados en socialismo chavista, si de verdad creerán en su propio discurso, donde afirman que “ser rico es malo” o “no necesito visa porque no me gusta el imperio” o “yankee go home”.

Recordar es vivir comencemos con afirmaciones… Que sabemos pocos creen “ESTO ME LO GANE CON EL SUDOR DE MI TRABAJO“, así lo aseguró el Antonio “potro” Álvarez -ojo así decía el Coco Sosa y ¿ahora dónde estará?

Los ciudadanos al conocer la noticias de la firma del contrato entre el “Potro” Álvarez y no precisamente con un “socialista”, sino como uno de los productores más influyentes del “imperio”, Jay Z, esposo de la cantante Beyoncé.

Algunas interrogantes

Obviamente se tomaron un momento para preguntarse anonadados ¿Ya va no entiendo ese Jay Z, no es del imperio? ¿Un momento será que Jay Z vendrá a Venezuela a grabar o le tocará al Potro ir a EEUU? ¿Y el Potro habla el idioma del imperio o Jay Z habla criollo? ¿Cómo &”3%/0 conoce el Potro a uno de los hombres más poderosos de la industria? ¿Jay Z, sabrá que el Potro es “chavista”? ¿Jay Z sabrá dónde queda Venezuela?

Si realmente son muchas preguntas y pocas respuestas, lo que si se puede asegurar es que “cobres” debe tener ese contrato y no se puede dudar, porque el “Potro” en su momento fue un “buen” jugador, no tiene el mejor record claro, ni muchos premios y tampoco tiene la gran voz “acapela” pero algo se vio Jay Z -sospechamos- para firmarle su contratito.

Muestra de Beisbol

Muestra de canto

Un poco de amor del pueblo al Potro

Pura muestra de “cariño”… Lo cambiaron el nombre de Antonio a Enchufado y multitud es mayoría

Recordar es vivir… Si Jay Z lee esta nota es importante que sepa “por si tiene dudas” lo que opina el Potro del “imperio mesmo”

Hugo Chávez el que tanto envió a la mier.. al imperio. Es el líder que tanto idolatro el Potro en sus mejores momentos, y al que apoyo sobre todas las cosas.

Recordando la “jaladita”