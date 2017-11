Yon Goicoechea: Hay que decirle a la gente incluso lo que no quiere escuchar

El expreso político, Yon Goicoechea, asegura asumir el costo político de participar en las elecciones municipales, porque según dijo: “Yo no le estoy diciendo a la gente que vote por mí, porque yo voy a construir la mejores canchas y la mejor universidad o la mejor escuela. ¡No! , yo no llamo a engaño nadie y lo que estoy diciendo es que para el proceso político que vive Venezuela, es mejor que el Hatillo esté en manos de un opositor convencido y democrático, para que podamos ganar unas elecciones presidenciales, que pueden ser en cinco meses”, comentó en una entrevista para Venezuela al Día el candidato a la Alcaldía del Hatillo.

Por Luisiana Ríos P./Venezuela al Dia

Pregunta: ¿Cómo lograr la unidad dentro de la oposición y la población que no quiere al chavismo?

Respuesta: Imagínate un país en donde seis de cada diez personas no van a comer esta noche, en donde los padres no saben si el sueldo les va alcanzar, en donde ha habido un proceso de represión brutal durante todo el año, donde ha muerto gente en la calle y en donde se impuso una constituyente de forma arbitraria. Imagínate todo eso y la respuesta sea que el liderazgo se pelee entre nosotros mismos, ¿Entonces cómo no va a haber desconfianza y cómo no va haber desilusión de parte de la población?. No podemos trasladarle a ellos la responsabilidad, porque es nuestra y este es el momento de ponerse las botas en el liderazgo de Venezuela y salir adelante. Yo estoy convencido que si nosotros vamos unidos, ganamos las elecciones que son ahora tan pronto como en febrero. Yo desde mi posición lo que puedo hacer es pelear por no perder un espacio, que ha sido de la oposición por muchísimos años en Venezuela. Yo no tengo corazón para dejar de ganar los espacios, que se pueden ganar.

P: Pero hay una autoridad electoral cuestionada en todos los sentidos

R: Es verdad, hay un organismo electoral fraudulento, con un sistema electoral que hace imposible ganar en algunos municipios del país, pero hay otros que sí se pueden ganar y no los podemos regalar. Porque si nosotros amanecemos al día siguiente de las elecciones, con todas las alcaldías como Baruta y el Hatillo de color rojo, estoy seguro que esas mismas personas que están criticando hoy, van a criticar mañana. Y los que tienen que dar respuesta no son los ciudadanos solamente, sino que tenemos que atrevernos a decir las cosas que la gente no quiere oír y nosotros en este momento, no tenemos otro camino que conservar esos espacios, para tratar de ganar las presidenciales y para plantarnos para defender los votos.

P: ¿Con qué cuentas?

R: Yo no tengo armas, yo no tengo ejército, no tengo aviones, yo lo que tengo para defender y luchar por la democracia de mi país, es mi fuerza de voluntad y mi capacidad política. Hacer que la gente se movilice y conserve los espacios que tienen, además de conquistar los espacios que vienen después. Entre las dos opciones de quedarme en Venezuela luchando por eso o irme al extranjero a decir en Washington lo que hay que decir (que también es importante), yo me quedo. Mientras tenga la opción de permanecer en mi país, aquí voy a cargar la cruz con los venezolanos, yo sé que es difícil y me voy a calar el chaparrón que me monten y voy a poner mi capital político en riesgo por el futuro de este país, porque hay muchos que no son capaces de arriesgarse. Además, los que no son capaces de hablarle a la gente con la verdad, aunque sea la que no quieren oír, a la larga se queman y yo no quiero que me pase eso, porque considero que Venezuela tiene un enorme potencial que vamos a construir.

P: ¿Cómo gobernar con un sistema corrupto y antidemocrático?

R: Si nosotros no logramos un cambio político nacional, está alcaldía no van a durar los cuatro años, este país no existe y no va a seguir como está. Si nosotros no logramos un cambio, esto se va acabar, pero para lograrlo, nosotros necesitamos estar fuertes y necesitamos alcaldías, no estar fuera de ellas. Pero además, las alcaldías están quebradas y lo que van a gestionar, es una crisis humanitaria que hay en este país. Cuando hay crisis, la gente que tiene que estar al frente y yo quiero hacerlo porque Venezuela se lo merece. Yo no es que estoy pensando que voy a ser alcalde para reparar las calles, para construir escuelas, porque eso no existe aquí, aquí no hay plata ni para pagar la nómina, pero alguien tiene que ejercer esa representación política, porque las entidades públicas son representación de la gente. No la podemos abandonar y es importante para seguir con la democracia en Venezuela.

Quiero ser claro con el país y estas son horas definitivas que tenemos que abordar con responsabilidad, estoy seguro que este es el camino y se lo quiero decir a la gente.

P: ¿Cuál fue la respuesta de tu partido Voluntad Popular y el resto de la MUD?

R: Me he encontrado con Voluntad Popular y comparto con ellos un sueño de país, comparto el liderazgo de Leopoldo López y su gran esfuerzo por Venezuela, tenemos un sueño compartido. Sin embargo, en este punto particular no estoy de acuerdo con la posición del partido, lamentablemente yo estaba preso y no hubo posibilidad de discutirlo, ni de participar en la decisión colectiva del partido. Yo no estoy peleado con Voluntad Popular, espero que no sea una gran polémica, porque yo soy respetuoso de las decisiones del partido.Sí quiero darle algo al país y es la serenidad de ir unidos a la elecciones presidenciales en febrero o cuando sea. No van a escuchar de mi parte un insulto o una descalificación, nosotros tenemos ahorita el reto histórico de superar nuestras diferencias en un proceso que es importante para el país.

P: ¿Cómo fue la Venezuela que encontraste después de más de un año preso?

R: La vida me hace pensar en las personas que todavía se quedaron ahí y que tenemos que traer justamente a “la vida”. Es una experiencia en donde uno aprende a valorar, ahora comprendo mejor a la gente, porque entiendo que todo el mundo tiene algo que dar. Encontré un país lamentablemente arruinado, con un hambre impresionante y una oposición muy polarizada, en donde se ha roto la unidad y donde nos permitimos dar descalificativos y ofensas entre nosotros que, o superamos o vamos a perder al país. Es enorme el trabajo que tenemos y el reto es recomponer la unidad, la confianza y el respeto entre nosotros, porque sin eso no va haber democracia. Lo que más me ha sorprendido desde el punto de vista político en este momento de Venezuela, es el actual estado de la unidad, en donde tenemos toda la obligación de recomponer.