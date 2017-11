Uber y la NASA ofrecerán servicios de taxi volador en 2020

Los viajeros del futuro podrían salvarse del tráfico si dan resultados los planes de Uber de ofrecer taxis aéreos. Esta es una idea de la multinacional que se ha venido cocinando desde abril.

El servicio de trasporte por app presentó el miércoles el bosquejo de una elegante y futurista máquina que espera comenzar a utilizar en vuelos de demostración en 2020 y poner en marcha para 2028.

Want to experience what it will be like to push a button and get a flight with uberAIR? Keep watching. pic.twitter.com/rRnj68Vs9j

— Uber (@Uber) 8 de noviembre de 2017