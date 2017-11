Trueques: La nueva forma de pago en el estado Zulia

A falta de efectivo -que cada día escasea más- aunado al descaro de comerciantes que pretenden cobrar hasta un 25% de comisión al recibir pagos con punto de venta o transferencias electrónicas, el Zulia involuciona con el uso de trueques o pagos en especie. Panorama

Para escapar de la trampa de quienes buscan aprovecharse de las complicaciones actuales del comprador, en el comercio está renaciendo el intercambio de productos y servicios como método para saldar deudas. Productos de higiene personal por alimentos, servicios de peluquería por un mini-mercado, reparaciones automotrices a cambio de kilos de carne, o hasta mayonesa por plátanos. Los intercambios logran escaparse de la imaginación en el comercio zuliano, publicó Panorama.

“A veces tengo clientes que no pueden pagar en efectivo y me preguntan si me sirve un kilo de carne molida o paquetes de arroz y harina a cambio del trabajo y yo les contesto que sí. Si no les recibo el pago así, ¿cómo hago para comer? Es un método que me ha funcionado hasta ahora”, explicó Alarcón.

Laudymar Espinoza suele levantarse temprano y apilar los paquetes de arepas precocidas que vende en su hogar. Cada uno se vende en 6 mil bolívares pero muchos no tienen para pagar la suma completa con billetes, es entonces cuando comienza la negociación. Ella se ha resignado a adoptar la manera de cobro, pudiendo recibir el equivalente de la venta en bolsas de pan que le llevan sus clientes o, si es una buena compra, puede pedir a cambio paquetes de su materia prima: la harina.

Al preguntar en las calles a marabinos si les ha tocado usar el método de compra, muchos responden de manera afirmativa y detallan, indignados, a lo que han tenido que llegar para asegurar los productos en sus hogares. “Pagué con panes, jamón, queso y un sobre de jugo lo que me cobró un herrero por una manilla de la puerta de la casa. Yo no tenía dinero y él no aceptó transferencia”, dijo Guillermo Suárez.