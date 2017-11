Se construye una armadura con revistas porno para atacar a su vecino

Un hombre fue arrestado este domingo en Estados Unidos después de aparecer en busca de pelea en casa de su exvecino armado con varios cuchillos y con revistas pornográficas sujetas al torso en forma de armadura, informa ‘New York Post’.

La Policía local ha informado que el sujeto, llamado Donald Gaither, mantenía una larga disputa con su antiguo vecino Troy Bagley. Aparentemente, Gaither pensaba que Bagley estaba detrás de su expulsión de un aparcamiento de casas móviles en el condado de Pontotoc (Oklahoma).

Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Gaither se presentó armado ante la casa de Bagley gritando “¡sal y prepárate!”.

