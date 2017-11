Muere prospecto venezolano de 17 años de los Red Sox

Tras la terrible pérdida del lanzador Ray Halladay quien murió en un accidente aéreo, la MLB extiende el luto tras la lamentable muerte de Daniel Flores, prospecto venezolano (17 años) de los Medias Rojas de Boston.

Redacción Venezuela Al Día

Flores, considerado uno de los mejores cinco jóvenes talento dentro de la organización patirroja, perdió la dura batalla contra el cáncer.

El receptor había formado contrato de 3.1 millones de dólares este mismo año con los Medias Rojas, convirtiéndose en prospecto con mejor sueldo en la actualidad. El fallecimiento lo dio a conocer la organización de Medias Rojas a través de su cuenta Twitter, donde también se solidarizó con la familia del criollo.

A statement from the #RedSox regarding the passing of minor league catcher Daniel Flores: pic.twitter.com/6CQuJNW9bi

— Red Sox (@RedSox) 8 de noviembre de 2017