Miss venezolana envuelta en polémica por supuesta agresión

¡Edymar Martínez @edymarmartinez fue golpeada a carterazos durante una sesión de fotos! La ex Miss Internacional se encontraba en las calles de Caracas realizándose una sesión de fotos y una mujer decidió pararse y golpearla con una cartera😱 El equipo que estaba con ella la defendió ante la agresión. Edymar no se ha pronunciado por los momentos.Nuestra Etiqueta 👉🏻 #EstoEsBomba👈🏻 #labomba2017 #tv #host #MagazineDeFarandula #TvShow #Entretenimiento #Chismes #Farándula #Televen #Artistas #Bombazos #Tubazos #LaBomba #LaBombaEnTodo #LaBombaInternacional

A post shared by LA BOMBA💣 (@labomba_televen) on Nov 6, 2017 at 7:56am PST