Maduro aceptaría ir a la Casa Blanca si Trump lo invita

Las diferencias entre los presidentes de Venezuela y Estados Unidos, se hace evidente ante los constantes comentarios que se lanzan entre ellos debido a las negociaciones económicas las ideologías y otros factores.

Dayana Gangoo / Venezuela Al Día

Nicolás Maduro parece tener una obsesión con su homólogo de EEUU, Donald Trump, a quien ha tildado de corrupto imperialista. Y ahora este miércoles aseguró que está dispuesto a ir a la Casa Blanca si este lo invita.

Durante una reunión con militares en Fuerte Tiuna, Nicolás afirmó haberse reunido con todos los dirigentes de la oposición venezolana “en privado porque les da miedo aparecer en público”, según sus aseveraciones.

Ante la acción aprovechó el momento para hacer mención a Trump si está lo invita a la Casa Blanca a pesar de sus claras desigualdades.

“A mí no me da miedo aparecer en público con nadie. Si a mí Donald Trump me invitara a la Casa Blanca mañana yo voy y le doy la mano a Donald Trump con sinceridad y respeto”, sostuvo.