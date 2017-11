La “llorona” que debes montar en el Saime para terminar un trámite

By

“Nuestro sitio web se encuentra en mantenimiento”, son las seis palabras con las que se encuentra el venezolano que necesite solicitar algun servicio en el Servicio de Administración e Identificación, Migración y Extranjería, que como todo lo que administra el régimen, sigue sin funcionar debidamente y muchas veces el ciudadano debe optar por concretar los trámites “bajo cuerda”.

Muchos son los venezolanos que se han quejado a lo largo de los últimos meses, con los problemas de conexión con el sistema, quienes deben esperar horas avanzadas de la noche para lograr, con suerte, que la página oficial del Saime funcione para realizar los trámites pertinentes.

Ante esta realidad, las oficinas de la institución sólo suministran información escueta. “Sigue intentando”, es lo que piden los funcionarios del Saime cuando un usuario se acerca a quejarse. “Eso es lo que me dijo la persona que estaba atendiendo al público. Le expliqué que no me sale el botón para hacer la extensión e insistió que sí está habilitado”, comentó Isabel Prada al diario Crónica Uno.

Al pésimo servicio, se le suma el aumento de las operaciones. Una piedra en el zapato que deben enfrentar los usuarios, que no tienen ese límite en su tarjeta de crédito.

“Pídele el favor a alguien que sí tenga una tarjeta de crédito con ese monto disponible. De otra forma no puede completar el trámite”, alcanzan a decir los funcionarios, quienes además sugieren a los usuarios acercarse a la sede principal a ver si les permiten el pago con tarjeta de débito. “Pero tienes que montar una llorona. Aquí el que no llora no consigue nada”, dijo, una de las funcionarias a un individuo que se encontraba planteándole una situación irregular.

Lo cierto del caso es que tramitar estos documentos se hace cada vez más cuesta arriba para el venezolano: implica tiempo para estar frente a la computadora esperando que cargue la página, y una tarjeta de crédito con saldo suficiente.

Mientras que la persona tenga esta solicitud en marcha no podrá gestionar otro documento, como la cédula de identidad. Así que, en caso de robo o pérdida, el usuario que esté solicitando el pasaporte deberá mover cielo y tierra para completar los trámites.