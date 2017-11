Video: Las primeras declaraciones de Jesús Medina tras su aparición

By

Desde la tarde del sábado se conoció sobre la desaparición del reportero gráfico, Jesús Medina Ezaine. El controversial trabajador de la prensa había realizado un trabajo en detalle sobre el penal de Tocorón, en el que descubrió a los ojos de la opinión pública lo que realmente sucede dentro del centro de reclusión.

Amanda Collins/Venezuela al Día

Habían transcurrido 48 horas de no tener noticias de Medina Ezaine cuando se decidió organizar una vigilia para pedir por su liberación y su vida. La iniciativa surgió por parte de un menor de edad que vende sus dibujos en el metro de Caracas, para ayudar a su familia.

En horas de la noche del lunes, dieron la noticia de la aparición del reportero en el kilómetro 1 de la autopista Caracas-La Guaira, golpeado y semidesnudo. Una vez que las autoridades, el Foro Penal Venezolano y el gremio periodístico conocieron la noticia, se acercaron al lugar en donde estaba y acompañaron desde allí el proceso.

El director del Foro Penal, Alfredo Romero transmitió vía Periscope las primeras palabras de Medina Ezaine luego de haber sido interrogado por las autoridades. Las declaraciones fueron obtenidas cerca de las 2:00 am y el reportero de Dólar Today agradeció a la prensa nacional e internacional por haber hecho eco de su situación.

#7Nov 1:50am Caso reportero Jesus Medina . A salvo https://t.co/IeRUwnfKnH — Alfredo Romero (@alfredoromero) November 7, 2017

Asimismo, aclaró que aunque hay mucha información que por los momentos no puede brindar por efectos de la investigación, no se quedará callado. Recalcó que informar no es delito y que lo seguirá haciendo.

Horas más tarde y desde un lugar de resguardo, el reportero gráfico tomó sus propias redes sociales, desde la que ha hecho innumerables denuncias para contar lo ocurrido. Aseguró que fue amenazado de muerte y agradeció por la presión ejercida por sus colegas.

Asimismo compartió que para el, “volvió a nacer” y lo hizo para seguir informando sobre todo lo que ocurre en Venezuela.

1/2 Gracias a Dios y a la Virgen, a todo el gremio de la prensa y en especial a todos ustedes que lograron mi liberación con presión. — Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinae) November 7, 2017