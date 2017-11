Polémico Marilyn Manson apunta al público con un arma durante un concierto

By

El reconocido músico estadounidense Marilyn Manson no deja de llamar la atención con sus actuaciones y en esta ocasión desató numerosas críticas en un concierto que realizó en la localidad de San Bernardino, California (EEUU). VAD

El artista acudió a un arma falsa para captar la atención y generar opinión y con ello apuntó al público durante un show en San Bernardino, a dos años de la masacre que vivió esa localidad y a solo días del tiroteo en Texas. “Es mi forma de hacer pensar a la gente”, respondió.

Cabe destacar que el artista apareció sobre el escenario en silla de ruedas, a consecuencia del accidente que sufrió en octubre pasado durante un espectáculo en Nueva York, cuando parte de la escenografía cayó sobre él, tras el suceso se le quebró una pierna.

Luego de su recuperación la estrella de 48 años volvió a su gira y lo hizo fiel a su estilo provocador al apuntar a sus seguidores con un rifle falso, lo que generó numerosas críticas.

Los inconvenientes surgieron debido a que la comunidad de San Bernardino está a solo semanas de conmemorar dos años de la masacre ocurrida en el Inland Regional Center, que terminó con 14 muertos y una veintena de heridos, una matanza ejecutada por un matrimonio estadounidense de origen pakistaní en diciembre 2015.

A eso se suman los más recientes hechos de violencia que han afectado a Estados Unidos, el último ocurrido en la iglesia de Sutherland Springs en Texas, donde un sujeto identificado como Devin Kelley mató con un fusil semiautomático a 26 personas y dejó otras 20 heridas.

Brian Warner (nombre real de Manson), manifestó que lo que hizo fue un “acto teatral”, donde pretendía mostrar lo que ocurría actualmente. “En una época en que los tiroteos masivos se han convertido en eventos casi diarios, mi actuación fue un acto teatral con el objetivo de exponer lo fácil que es conseguir armas semi-automáticas y cómo se ha normalizado verlas”, explicó. “Mi arte siempre ha sido una reacción a la cultura popular, y es mi forma de hacer pensar a la gente sobre las cosas horribles que pasan en el mundo”, continuó. El artista lamentó además lo que ha ocurrido en su país y envió su pesar a las víctimas. “Mi actuación no tenía la intención de ser irrespetuosa o mostrar insensibilidad”, dijo al reconocido medio de artes y espectáculos TMZ.

El artista ha sido foco de críticas a lo largo de su carrera por este mismo tema. De hecho, en el documental de Michael Moore, Bowling For Columbine (2002), responde a quienes lo apuntaban como influencia para los jóvenes que protagonizaron la matanza en la escuela secundaria de Columbine (Colorado) en 1999.

“Sé por qué razón me han elegido. Porque es fácil mostrar mi cara en la televisión. Porque soy un símbolo al que hay que temer. Porque represento lo que todo el mundo teme. Porque siempre digo y hago lo que quiero. Los dos subproductos de toda esa tragedia han sido el control de la violencia en los espectáculos y en la venta de armas. Y es curioso que esos fueran los dos temas de los que se va a hablar en las próximas elecciones. Y de paso nos olvidamos de Mónica Lewinski y nos olvidamos del presidente tirando bombas en el extranjero. Sin embargo, yo soy el malo porque canto unas canciones de rock and roll. ¿Quien es más influyente: el presidente o Marilyn Manson? Me gustaría creer que soy yo pero yo diría que es el Presidente”, respondió en la cinta.