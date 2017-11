Jesús Medina, el rebelde corresponsal de guerra que lucha por quitarle la careta al gobierno

Acotación: Venezuela Al Día realizó esta entrevista a Jesús Medina el jueves 2 de noviembre, dos días antes de haber sido secuestrado. Por respeto al comunicador el trabajo no había sido publicado

El periodismo crítico e independiente en Venezuela está cada vez más cercado, ni hablar del ejercicio combativo de esta profesión que ha sido reducido a su mínima expresión. Durante los cuatros meses de protestas de calles que se vivieron a mediados de 2017 cientos de comunicadores, reporteros gráficos y camarógrafos hicieron sus mejores esfuerzos que el mundo conociera la represión desmedida que imperaba en Venezuela.

Pedro Leal/ Venezuela Al Día

Entre estos figuraba Jesús Medina, un joven reportero gráfico, qué a pesar de no ser periodista, desde las manifestaciones de calles registradas en 2014 viene trabajando como el hombre orquesta para grabar, dejar registro gráfico y recoger testimonios de los acontecimientos más importantes que ocurren en el país.

Este corresponsal de guerra certificado por la Escuela de las Américas de Panamá, recientemente fue noticia tras ser detenido dentro del centro penitenciario Tocorón, donde junto a dos corresponsales extranjeros, logró ingresar para denunciar lo que hoy califica como el subreal mundo que se vive dentro de una cárcel venezolana dominada por el hampa.

Medina revela que a pesar de todo lo que el país ya puede conocer dentro del mencionado sitio de reclusión, no deja de sorprender las mieles en las que viven pranes y luceros que hacen vida dentro del mencionado lugar. “Lo que más me asombró fue la sala de conciertos, es un espacio muy muy grande donde hacen conciertos y hasta va un famoso beisbolista, exministro y cantante; candidatas al Miss Venezuela y famosas modelos.

También cuenta que otra de las cosas más impactantes que pudo constatar, durante el fin de semana en la que fue un rehén del gobierno dentro de esta cárcel, fueron enormes sembradios de marihuana y amapolas. Medina enlista entre sus grandes victorias el hecho de haber salido ileso, gracias a la presión internacional, y haber logrado recuperar el material borrado de las tarjetas de sus equipos, destaca al respecto que pudieron dejar al gobierno en ridículo.

¿Cuál es la situación real de Tocorón?

Tocorón es un mundo subreal donde no se puede explicar todo lo que hay ahí dentro, parece sacado de una película. Hay parques infantiles, discotecas, salas de juegos, peleas de gallos, salas de conciertos, motocicletas, bancos, farmacias, Odontotokio, muchísimos locales comerciales. También hay un enorme hacinamiento carcelario, se trata de una cárcel que fue construida para 200 – 300 personas y actualmente hay alrededor de 8.000 reos.

La exministra Iris Varela dijo que tenía 70% del centro penitenciario, cosa que quedó totalmente en evidencia, dejando claro que es falso con las imágenes y videos que nosotros hemos difundido. Ni la exministra ni ningún personero del gobierno nacional se ha pronunciado para desmentir la información que hemos sacado a la luz pública, este es un duro golpe que le ha dado el periodismo venezolano al gobierno.

¿Te logró acorralar el gobierno con este caso?

El gobierno en muchos años no me ha podido acorralar, no han podido en todos estos años sembrarme pruebas falsas, a pesar de haber reportados muchos casos emblemáticos como el del “degollado” cuando metieron a mi familia presa un fin de semana.

En esta ocasión no fue distinto, a mí no me agarraron ellos, yo me entregué para poder hacer ese reportaje, todo estaba planificado. Sabíamos como sería el arresto, como buscaríamos nuestra liberación, por eso sostengo que el gobierno quedó en ridículo y les duele que un joven los haya puesto en ridículo a nivel internacional. El Primer Ministro de Italia se pronunció, embajadores se pronunciaron, pese a que estábamos claros de las secuelas que nos podía dejar Tocorón.

El director del penal nos pidió $50.000 y nuestra respuesta fue clara, si no nos liberan se emitirá una alerta mediática mundial, como se hizo.

¿Cuál es el precio de hacer periodismo combativo hoy en Venezuela?

En Venezuela, y es lamentable decirlo, hay periodistas que se censuran por temor, otros son complacientes con el gobierno, otros le hacen juego al gobierno. Hay que decir la verdad, conozco a muchos dueños de medio de comunicación que le hacen favores al gobierno nacional, entre esos muchísimos periodistas que se hacen llamar opositores y reciben dinero bajo la mesa, y muchísimos periodistas que están en Miami, y esto hay que decirlo, que se hacen llamar opositores reciben dinero de testaferros del gobierno, no crean que somos pendejos.

Creo en el periodismo combativo, creo debemos buscar la libertad de expresión de cualquier manera. Muchos periodistas y reporteros me han dicho bájale un poco, estás haciendo mucho ruido, yo creo que si debemos enfrentamos a lo que vivimos, sufrimos lo mismo y hasta peor las calamidades que atraviesa el venezolano.

El periodismo combativo cuenta con muchos jóvenes que salen a cubrir las calles, jóvenes obstinados de que periodistas y medios llamen a supuesta ética que saben que es falsa y es un cogollo lo que hay, medios que se cuadran sabemos que reciben dinero en campañas políticas, que se le venden al gobierno y es por eso que el gobierno nos ha atacado tanto a la prensa y ha hecho lo que le ha dado la gana con los medios de comunicación.

¿Qué es la ética para ti?

Ética es decir la verdad, es sacar a la luz lo que no se puede sacar, es ser rebelde a la hora de informar, eso es la ética, arriesgarse por informar, sino te arriesgas ni ganas ni pierdes.

¿Es ético Dólar Today?

A Dólar Today nos señalan mucho, el logo de Dólar Today y mi persona somos la única imagen visible del medio en Venezuela, y por ello he recibido muchos ataques de opositores y oficialistas. La oposición dice que es del gobierno cosa que es completamente falsa, si fuera del gobierno no cargara zapatos rotos como los cargo, no tuviese que estar matando tigres cada cinco minutos, porque tuviera una pelota de real.

Hay que reconocer las cosas, Dólar Today son dos personas que están en Miami y yo que estoy guerreando en Venezuela.

¿Amarillismo?

No, creo que en Venezuela ha cambiado lo que son los títulos en la noticia, en años anteriores habían títulos mucho más fuerte lo que pasa es que viene la supuesta ética de algunos periodistas de la vieja guardia a criticar títulos cuando son las verdad. ¿Qué pretenden, qué ocultemos la verdad? ¿Qué le mintamos al pueblo?

Hablando del caso Tocoron, nosotros llamamos a Iris Varela malandra, eso es lo que es. Quien recibía los recursos era ella, quien estaba encargada del sistema penitenciario era ella, quien salía en foto con pranes era ella. Quien defiende a la delincuencia es una malandra, una delincuente.

Nos atacan medios y más que todos periodistas, hay un problema en Venezuela que es de egos. Hay quienes por tener cuentas con miles de seguidores se creen la gran vaina y no lo son, periodista es el que está a diario en la calle dándose coñazo, periodista es el que investiga, periodista es el que está para arriba y para abajo denunciando sin que el jefe, los medios, ni la gente los censure.

¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para seguir haciendo periodismo?

Muchas personas me han dicho que salga del país, yo vivo en un pent house y ahí me han baleado ventanas, he sufrido ataques, me tuve que mudar. Estoy dispuesto a llegar hasta donde Dios y la situación me lo permitan, no soy yo solo hay muchísimos periodistas enfrentándose a esta situación de censura. He recibido manifestaciones de países ofreciéndome asilo político la ONU, me han ofrecido protección internacional y lo he rechazado, así como he rechazado premios, yo no estoy aquí por un premio, estoy por una lucha periodística.

Hay muchos que dicen estar resteados y después se van, pero si no me he ido en tantos años que, como tú dices he estado en el ojo del huracán, seguiré hasta donde Dios, la Virgen y los ángeles me lo permitan.

Hoy empecé a recibir amenazas por parte de quienes no están de acuerdo con el trabajo de Tocoron, tanto de parte del gobierno como del pranato y aquí estamos luchando. Sigo en la calle, me resguardo un poco, tampoco voy a tentar a la suerte, he corrido con mucha suerte que no me hayan matado, que no le haya pasado algo a mi familia, que no me hayan dejado detenido.

¿Qué sintió Jesús Medina, uno de los trabajadores de la prensa que siguió de cerca las protestas de 2017, cuando se calmó la calle sin lograr uno solo de los objetivos?

Realmente nunca he estado de acuerdo con la oposición, si tengo que publicar algo contra cualquier político opositor lo publico. A mí no me va a echar cuento quien yo he visto sentado comiendo con gente del gobierno, gente a la que he visto manejar sumas grandiosas de dólares y bolívares.

Fui operador político, trabajé con varios de ellos, fui uno de sus niños, su mensajero, buscaba parte del dinero. Se que negociaciones hay, he denunciado a más de uno. Andrés Velásquez que perdió ahorita la gobernación de Bolívar y a Ismael García les he tirado a más no poder, a Julio Borges que lo he visto sentado negociando, pero entonces cuando denuncias algo viene el fanatismo de la sociedad y te atacan. Muchos de los periodistas de la fuente política defienden a los políticos y eso es un grave error.

¿Qué le dice a esos chamos que anhelan hoy ser periodistas?

He enseñado a muchísimos jóvenes que hoy están en la calle y me asombra que me vean como ejemplo por decir la verdad. Periodista no es solo una mención como los enseñan en las universidades. Las universidades en Venezuela, desde mi punto de vista, están erradas, un periodista debe saber manejar una cámara de video, debe saber redactar, un periodista integral debe saber de todo para que cuando salgan al campo laboral no se queden solo en una computadora.

Mi consejo es ser rebelde y aprendan de todo, no saben cuando tendrán que usar todas las herramientas posibles y no tengan a nadie. Eso es lo que hacen corresponsales de guerra, están solos en la batalla con varios equipos y debe saber utilizarlos todos.