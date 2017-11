Fallece Roy Halladay al desplomarse la aeronave que piloteaba

El lanzador norteamericano Roy Halladay, quien vistió la camiseta del Cardenales de Lara falleció este martes 7 de noviembre en un accidente aéreo en el estado de la Florida, Estados Unidos.

Elvis Morales / Venezuela Al Día

El béisbol nuevamente está de luto por la trágica muerte del lanzador de 40 años, quien según el reporte del Sherrif del Condado Pasco, piloteaba la avioneta de un solo motor ICO A5 que fue localizada en el Golfo de México.

Halladay fue una de la claves del segundo campeonato del equipo larense en la temporada 97-98. En la temporada regular mantuvo efectividad de 1.54 en 5 partidos y en la semifinal 3.12 en 26 episodios.

Para la ronde final, ante el Caracas, abrió 2 partidos y en 10 episodios permitió 4 rayitas.

El dos veces ganador del Cy Young, participó en ocho ocasiones en el partido Todos Estrellas y tuvo marca de 203-105 con efectividad de 3.38 en sus 16 años de carrera con los Azulejos de Toronto y los Filis de Filadelfia.

En 2010, lanzó un juego perfecto durante y un juego sin hits en esa misma postemporada.

I have dreamed about owning a A5 since I retired! Real life is better then my dreams!! Thx Kirk & everyone @ICONAircraft pic.twitter.com/wkk6TtjAY4

— Roy Halladay (@RoyHalladay) October 13, 2017