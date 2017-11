El precio del kilo de café que pondrá “a llorar” el nuevo billete de 100 mil

By

Hace 4 días el régimen de Nicolás Maduro dio a conocer ante el país el nuevo billete de 100.000 bolívares que conformará parte del nuevo cono monetario, cuyos billetes nuevos no han logrado superar la demanda y han llevado a la escasez de efectivo. El nuevo billete de más alta denominación, con la que sólo compras un kilo de café. Así está la economía en Venezuela.

Redacción Venezuela al Día

En el popular mercado de Quinta Crespo, los comerciantes piden Bs. 100 mil por la bebida aromático, la misma cantidad que solicitan por un kilo de ajo. Mientras el cartón de 30 huevos llegó a los Bs. 66.000, por lo que cada unidad tiene un precio de Bs. 2.200, mucho más que los Bs. 1.365 diarios que representó el aumento del salario mínimo en vigencia a partir del mes de noviembre, así lo dejó evidenciado el diario El Estímulo.

Por otra parte, los precios de los alimentos típicos para la navidad se encuentran incomprables. El corte de cochino y el kilo de pernil se vende en Bs. 92 mil, en tanto que donde se ofrece pollo el kilo se encontraba en Bs. 45 mil.

El desabastecimiento es otro problema que suma junto al alza desmedido de los precios de productos de primera necesidad. Los enlatados, las pastas, arroz, margarina y mayonesa, son productos que desaparecieron de los anaqueles.

“Yo tengo tiempo que no me puedo comer una arepa, ya que no se consigue la harina de maíz. Este producto solo lo obtienen las personas a las que les llega la bolsa o caja de alimentos distribuida por los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), pero ahora tampoco se consigue la margarina, mayonesa, ya ni pasta con precios altos se logra ver en los mercados”, asegura Lenys Villalba al diario El Estimulo.

Entre tanto, “las frutas y verduras se han convertido en productos de lujo por sus costos. Cada día que pasa la situación se torna más difícil para lograr hacer un mercado y alimentar a la familia”, dijo Sandra Palencia, ama de casa habitante de la zona de Catia.

Una situación que diagnostican se agravara con el pasar del tiempo, si no se toman las medidas adecuadas. Y durante casi 20 años en el poder, la “revolución” ha demostrado que la situación forma parte de su modelo político.