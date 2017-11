El mensaje que dejaron en la silla vacía de Freddy Guevara (Foto)

By

Durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (AN) realizada este martes, a propósito de la remoción de la inmunidad parlamentaria del vicepresidente de la AN, Freddy Guevara. Los diputados en forma “simbólica” procedieron a vestir la silla donde suele estar el vicepresidente de la AN.

Redacción Venezuela Al Día

El dirigente opositor se mantiene es calidad de huésped en la Embajada de Chile en Venezuela. Luego que el TSJ emitiera una solicitud ante la Constituyente para levantar la inmunidad parlamentaria de Guevara y prohibir su salida del país antes unos presuntos delitos cometidos en flagrancia.

En ausencia del vicepresidente, durante la sesión la silla permaneció vestida con una franela que decía; El que se cansa pierde.

La dictadura puede perseguirnos, pero no va a doblegarnos. El que se cansa, pierde. pic.twitter.com/1ohWTLX4mG — Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia) 7 de noviembre de 2017

Los diputados que estuvieron acompañados por representantes de 22 países, procedieron a votar y aprobar por “unanimidad” nulidad del acto “inconstitucional” de la Asamblea Constituyente, en donde procedieron a remover la inmunidad parlamentaria del dirigente Freddy Guevara. El documento que contempla la anulación será remitido ante la Unión Interparlamentaria Mundial.