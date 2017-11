¿Desunión o Estrategia? Chavismo va dividido a elecciones municipales

By

El régimen en sus intentos de posicionarse ante el mundo y el país como un gobierno democrático llamó a elecciones regionales y ahora municipales. Donde en las primeras, mostraron una “maquinaría” unificada entre los partidos políticos sin embargo, estas venideras elecciones muestran una realidad totalmente diferente.

Redacción Venezuela al Día

Lo que el chavismo llama”alianza perfecta” se convirtió en una pugna por el poder, cuando en las elecciones municipales, convocadas para el 10 de diciembre, tras la imposición de los candaditos del PSUV, los diferentes partidos políticos adeptos al oficialismo también postularon a sus candidatos.

Erika Farías es la postulada en el Libertador, Caracas por el PSUV, sin embargo, el “rojito” Oswaldo Rivero alias Cabeza e’ Mango de Zurda Konducta se lanzó a las elecciones por el partido MRT, así mismo, Eduardo Samán será candidato por el partido MEP, así como Rafael Uzcátegui por el PPT. Sin mencionar a Nicmer Evans (Nuvipa), que es disidente. En Guárico, la realidad es otra, donde existen existen 5 aspirantes oficialistas a la Alcaldía de San Juan.

El PCV y PPT solo avalan a Omar Prieto a la Gobernación de Zulia.“Las alianzas son parciales, es difícil que sea perfecta si el PSUV anunció sus candidatos y si no se evalúa la conducta ética de estos”, dijo el secretario político del PCV, Yul Jabour.

El secretario del PCV, denunció que el candidato comunista en Mérida no fue admitido por la Junta Electoral Regional por presiones políticas. Y aunque el partido envió una carta a Nicolás Maduro denunciando que el PSUV no cumple con los acuerdos, no han recibido ninguna respuesta ante los atropellos especulativos y el cese de reuniones del Polo Patriótico.