AN anula allanamiento de inmunidad de Freddy Guevara por parte de la ANC

Representantes de 22 países acudieron este martes a la Asamblea Nacional (AN) para participar en la sesión extraordinaria y expresar su solidaridad ante la remoción ilegal de la inmunidad parlamentaria del vicepresidente de la AN, Freddy Guevara.

Redacción Venezuela Al Día

Al inicio de la sesión, el presidente del Parlamento, Julio Borges, agradeció la solidaridad y participación de los 22 países en la sesión extraordinaria. A la reunión acudieron los representantes de; Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Paraguay, Estados Unidos, Unión Europea, Alemania, Estado Vaticano, Colombia e Italia.

“22 países vienen a ratificar su respaldo a la AN que es la casa de los venezolanos, y a Freddy Guevara(…) En nombre del pueblo venezolano agradecemos su apoyo a nuestra lucha por la Constitución, los Derechos Humanos y una Venezuela digna y en libertad” dijo Borges en la apertura de la sesión.

“Se busca destruir”

Asimismo, Borges señaló que desde que la AN fue instalada de mayoría opositora, el Gobierno solo ha intentado en destruirla y no respetarla. Por ello recordó que el pueblo de Venezuela fue quien otorgó el puesto durante las elecciones del 2015 “para luchar por el cambio que requiere el país”

Por su parte, la diputada Delsa Solorzano, aseveró que a pesar de todas las amenazas emanadas desde el Gobierno “la Asamblea Nacional legítima no se rinde”. Al tiempo que recordó que la decisión emanada desde la Asamblea Constituyente “son ilegales”, puesto que el único organismo facultado para tomar tales decisiones (como las aplicadas contra Guevara) , es la Asamblea Nacional electa por el pueblo.

Dip.@delsasolorzano: pase lo que pase, esta LEGÍTIMA Asamblea Nacional no se rinde, aunque la amenaza sea para todo el cuerpo legislativo. pic.twitter.com/wqxyD0B4jc — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 7 de noviembre de 2017

En este sentido, el diputado Juan Pablo García, tildó tales actuaciones contra el vicepresidente del Parlamento, como el deseo del régimen “de perpetuarse en el poder”.

“No procede”

Por otra parte, el diputado Henry Ramos Allup, alegó que el Gobierno desde el 2015 se ha mantenido en contantes ataques contra el Parlamento venezolano. Y que ahora, de forma descarada, pretenden violar una vez más la Constitución “que tanto aman”. ” El Art.200 es claro; el TSJ no puede hacer nada si esta legítima AN no lo autoriza”, sentenció Ramos.

Dip.@hramosallup: desde el 2015, el régimen preparó los continuos ataques a este Parlamento. Ahora violan esa Constitución que tanto amaban. pic.twitter.com/ncfpbiAJwC — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 7 de noviembre de 2017

En vista de lo expuesto, los diputados procedieron a votar y aprobar por “unanimidad” nulidad del acto “inconstitucional” de la Asamblea Constituyente, en donde procedieron a remover la inmunidad parlamentaria del dirigente Freddy Guevara. El documento que contempla la anulación será remitido ante la Unión Interparlamentaria Mundial.

Puntos claves del documento;

1- Desconocer sentencia dictada por sala plena del TSJ referida al diputado Freddy Guevara por ser abiertamente contraria a la Constitución en relación con inmunidad parlamentaria y el antejuicio de mérito.