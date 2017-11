Venezolanos hacen malabares para pagar con otros métodos ante falta de efectivo

El papel moneda brilla por su ausencia en el territorio nacional y resulta un desafío obtenerlo y usarlo en diversas situaciones ante a escasez que se hace evidente en Venezuela. VAD

Ante esto, los venezolanos se las ingenian para pagar los servicios. ya no es una opción hacer largas colas en las entidades bancarias, puesto que estas, no permiten al cliente obtener la cantidad monetaria que requiera, sino que existe un límite que no supera los Bs. 35 mil y esto no es lo suficiente ni para comprar carne o huevos.

“Tuve que ir con el mecánico a la panadería y hacerle una compra de 70 mil bolívares ¿Cómo saco esa cantidad del banco?”, dijo Leandro Aranza a Noticia al Día, medio que realizó una investigación para corroborar los métodos de pago no convencionales que está utilizando los criollos.

Edixon Rubio, otro de los entrevistados, manifestó su molestia con respecto a esta situación. “Un kilo de arroz no se compra con lo que da un cajero a diario y pasar la tarjeta por el punto de venta sale más caro, porque hay algunos comerciantes que se aprovechan de la situación y cobran por pasar la tarjeta”, refirió, a la vez que reclamó que existan locales en los que se exija pagar únicamente con efectivo.

Sin embargo, los clientes no son los únicos afectados. Vendedores informales, también se quejan de la situación, alegando que sus ventas ha disminuido porque la gente no tiene efectivo para pagar.

César Linares no se quedó atrás y aprovechó la presencia de Noticia al Día para expresar sus quejas con respecto a la falta de dinero en efectivo. Indicó que el por lo menos los bancos privados hay más facilidades para adquirir dinero en físico.

“El cajero de los bancos públicos te dan menos que los privados y nunca hay efectivo”, sentenció.

El tema del efectivo no solo les preocupa a consumidores y usuarios, vendedores ambulantes y dueños de negocios informales también se ven afectado ante la falta del dinero. Los emprendedores señalan que las ventas no son las mismas de antes.

Un mercader de limones, mangos, níspero, merey y papel sanitario, en uno de los semáforos de la ciudad, explicó que está vendiendo la mitad de lo que vendía años anteriores, debido que la gente no tiene como adquirir los productos, ya que él no posee punto de venta ni tampoco tiene como confirmar una transferencia bancaria.

El mismo caso ocurre con el vendedor de forros de celulares, mata moscas, controles remotos, café, cigarrillos, entre otros objetos, quien todos los días ruega que esa vez si le vaya bien en sus ventas.

