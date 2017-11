Scharffenorth, la triatleta venezolana que dejó huella en el Ironman 70.3 en Texas

Cuando se habla de disciplina y constancia, un nombre sale a relucir para dejar a Venezuela en alto. María Ignacia Scharffenorth es una caraqueña que le ha dedicado gran parte de su vida al deporte y recientemente se alzó con el décimo lugar en su categoría (25-29), en el medio Ironman en Texas (EEUU).

Luisiana Ríos P./Venezuela Al Día

Scharffenorth completó una distancia de 1900 metros de natación, 90 km de bicicleta y 21 km corriendo.

Un medio Ironman es una de las series de carreras de triatlón de media distancia, organizado por la World Triathlon Corporation (WTC). Cada distancia de la natación, bicicleta, y atletismo son la mitad de las distancias de los segmentos que se encuentran en un triatlón Ironman.

Desde Miami la triatleta criolla concedió una entrevista en exclusiva para Venezuela Al Día, donde aseguró que logró completar la carrera tras haber dedicado buen tiempo al entrenamiento físico y mental. Lo logré con bastante entrenamiento físico y mental, porque si no tienes la fortaleza necesaria para terminarlo, es imposible hacerlo”.

Pregunta: ¿Qué fue necesario para terminar esta carrera ?

Respuesta: Entrenar pero sobre todo superando los retos de la carrera para poder terminarla. Por ejemplo, yo no me esperaba que iba a tener tanta subidas o una temperatura que fue de 0° a 30 °C.

P: ¿Cómo juega la mente en una carrera de este tipo?

R: Te dice que no puedes hacer más nada, pero otra parte de ti dice que sí entrenaste para eso y que sí puedes lograrlo, qué uno es fuerte y puedes hacerlo sea como sea, así termines gateando.

P: ¿Quieres decir que cualquier persona puede hacer un IronMan?

R: Cualquiera, porque he visto y he sido testigo de personas hasta de 80 años haciendo su carrera y disfrutando, aunque cada quien tiene metas distintas.

P: Pero para ti esto de la competencia no es algo nuevo, porque cuando vivías en Venezuela eras una campeona

R: Cuando vivía en Venezuela hacía natación desde muy pequeña, estaba federada y participé en varias competencias nacionales y estatales. Luego me retiré porque era muy fuerte y probé todos los tipos de deportes, desde fútbol, voleibol y correr, pero ninguno como la disciplina de la natación. Pero es justamente la nadada, la base de todo lo que está estoy haciendo ahorita.

P: ¿Quién te entrenó para esta competencia?

R: Un Venezolano que se llama Salvatore Cali y además tengo con él una historia muy bonita, porque fue mi entrenador de natación de toda la vida, desde que tenía siete años y ahora tengo 28 años.

P: ¿Cómo se entrena con alguien a la distancia? Porque él está en Venezuela y tu en Miami

R: Se hace con una aplicación online, en donde él te coloca todos tus entrenamientos. Yo por suerte entreno con mi novio, pero es un reto porque hay días que no quieres entrenar ya que estás cansado, por trabajo o por estudios y no te da tiempo. Pero si lo quieres hacer, vas a encontrar el tiempo para lograrlo. En alguna oportunidad no se puede seguir al pie de la letra, pero eso no importa, igual siempre sale.

P: ¿Crees que eres diferente a las chicas de tu edad?

R: Yo creo que hay una onda de vida sana, pero mis metas son extremas. No hay mucha gente compitiendo en triatlón o al menos son muy pocas las que hacen estas distancias, aunque hay algunos venezolanas y son muy buenas.

P: ¿Por qué te llama a la atención tener una vida con prioridad en el deporte?

R: Porque desde chiquita siempre lo he estado haciendo y es algo que me mantiene centrada. Si no estoy haciendo ejercicio, me siento un poco perdida. Esto a mí me ayuda tener el balance y a equilibrar todos los aspectos de mi vida.

P: ¿Qué tiene que hacer una persona que nunca ha hecho esto y quiere aventurarse?

R: ¡Lanzarse al agua!, pero también conseguir un entrenador y un grupo, lo cual ayuda mucho. Sobre todo recomendaría buscar un entrenador de natación, porque es la disciplina que más le cuesta a las personas, comprarse una bicicleta y empezar a correr.

P: ¿Cuál es tu próxima meta?

R: Voy a hacer un triatlón olímpico en que Key West, Florida y el año que viene tengo ganas de clasificar para el mundial de medio IronMan