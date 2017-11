La historia detrás de la candidatura de Yon Goicoechea a las municipales

By

El dirigente de Voluntad Popular (VP) Yon Goicoechea y el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, Delson Guarate, fueron liberados bajo medidas cautelares en la madrugada de este sábado. Ambos presos políticos permanecieron detenidos por más de un año en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide en Caracas.

Las misteriosas liberaciones se dan justo cuando el clima político no está nada agradable para el Gobierno, quien ahora llamó a elecciones municipales con un órgano electoral cuestionado y una oposición que se ha negado a participar en otro posible fraude. Pero como el régimen le busca la vuelta al asunto, sorpresivamente uno de los presos políticos liberados fue postulado como candidato a las municipales por el municipio El Hatillo.

Las alarmas se encendieron. Pues hasta el día viernes, según el propio Consejo Nacional Electoral (CNE), había plazo para consignar los recaudos necesarios para inscribir la candidatura. Goicoechea salió horas después del cierre de dicho plazo pero igual fue postulado por el partido Avanzada Progresista (AP) “dos días después de cerrar el plazo”.

¿Traición o presión del Gobierno?

Resulta que el dirigente opositor quien salió con medidas cautelares tales como la presentación periódica y la prohibición de salida del país, firmó este domingo lo que sería su candidatura a la alcaldía del Hatillo por AP. Aunque legalmente Yon pertenece a Voluntad Popular (VP), la tolda naranja anunció que “no participaría en los comicios municipales”. Toda esta situación se da, en el marco de un refugiado vicepresidente del Parlamento venezolano, Freddy Guevara, quien también pertenece a VP y está siendo perseguido por el Gobierno de Maduro.

Ahora bien, recapitulando un poco la situación de Goicoechea, el periodista Federico Black, recordó a través de su cuenta en la red social Twitter lo que ha sido el transitar en la política de Yon y como el Gobierno ha utilizado “la manipulación”. Según Black, el dirigente opositor en el 2007, fue secuestrado por un “pez gordo” del chavismo, y este recibiría una amenaza para alejarse de la palestra pública y política. (En ese momento, la amenaza pesaba sobre sus hombros, pues su padre estaba detenido por un caso personal).

Pese a las amenazas, Goicoechea recibió un llamado de su padre, quien le pidió que no desistiera. El dirigente no lo hizo y se mantuvo, Yon estuvo preso, salió “por gusto del mismo régimen” y ahora enfrenta lo que podría una nueva amenaza del Gobierno. Pues según indica el periodista Black, si la “misteriosa postulación” de Goicoechea no estuviese bajo un chantaje del Gobierno ¿ El CNE habría permitido la inscripción de su candidatura?

¿Qué busca el Gobierno?

Según análisis del diario La Razón de España, tanto la persecución de Guevara como ahora la salida de los dos presos políticos y la inscripción “a fuerza” de uno de los detenidos a las elecciones municipales. No es más que una ” vieja estrategia del régimen chavista que, utiliza a los presos como moneda de cambio”. Las liberaciones, elecciones y cambios, son “una cortina de humo para tapar problemas y ataques mayores”.

A escasas semanas de comenzar la época decembrina, el Gobierno de Maduro no solo enfrenta un rechazo internacional, sanciones y una enorme deuda, sino que además carga sobre sí una incalculable crisis económica, social y política que mantiene pendiendo de un hilo al país.