Nacho arremete contra los seguidores “falsos”

Aquí, tratando de entender la lógica de los que dicen: "qué decepción, ya perdiste a tu público por vulgar, te quitaste la careta, de mi parte tienes un seguidor menos" me llaman grosero cerrando el comentario con dos o tres groserías peores que "animal, bestia e inepto", y siguen abriendo nuevas cuentas de IG únicamente para comentar lo indignados que están porque los bloqueé. ¿No iban a ser un seguidor menos? ¿Qué siguen haciendo aquí? ¿No se supone que les estoy haciendo un favor? ¿Por qué no buscan su felicidad en otro lado? Como dijo Ana María: a nadie le gusta que otro llegue a su casa a romperle los muebles, a brincar en la cama con los zapatos llenos de barro y a destruirle la cocina solo porque decide hacer una parrilla con las puertas abiertas. Este es mi espacio y al que venga con intenciones de dañarlo, le bloqueo porque sí. PD: no entiendo a los que se toman el tiempo de indagar, leer, revisar y después comentar: "a nadie le interesa tu drama y tu problema"; es hasta cómico de lo bruto. Igual que los que dicen: "ay qué fastidio con tu faranduleo, ya cansas". ¿Qué hacen con el celular en la mano revisando mi Instagram? Yo soy la farándula ¿quién es el farandulero? Mucha anormalidad mental. Pregunto: ¿no es más simple que miren otras cuentas donde no se les arrugue tanto su inmaculada, moralmente perfecta, éticamente impecable e intachable vida? Qué fácil es criticar a la ligera. Para mí, este es el álbum de mi vida y está hecho para mi familia y todo aquel que quiera compartir mis mejores momentos conmigo, no necesito halagos como muchos piensan pero tampoco necesito que defequen en mi patio. No quiero cerca de mí a los que confunden falsedad con sinceridad llamándome falso por ser sincero, puedo aceptar consejos de buena fe, no comentarios de gente que es un desastre queriendo enseñarme a cómo vivir. Si no le caigo bien arranque de aquí por la paz de todos. Quien quiera con la mejor energía compartir mis más apreciados instantes, es bienvenido. Gracias. Pasa la página. Feliz lunes.

